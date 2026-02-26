A la Justicia con marcha: la CGT contra la reforma laboral

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Lo decidió ayer la cupula. La demanda la presentarán el próximo lunes acompañada con una movilización. Los gremios más combativos al Gobierno marchan mañana
La cúpula de la CGT resolvió ayer concretar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.
Así lo resolvió la mesa chica después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN. Sin embargo, descartó un nuevo paro nacional, como reclamaban algunos gremios.
“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.
El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización” hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia”.
El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.
Participaron también de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.
Lejos de su perfil combativo, Hugo Moyano forma parte hoy del ala dialoguista de la central, junto a los triunviros Sola, Arguello y Jerónimo, una postura que lo enfrenta a su hijo Pablo, quien busca conformar un polo sindical opositor al Gobierno.
Si bien se desempeña como secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano mantiene desde hace años un distanciamiento con su padre tanto por diferencias políticas como de administración del propio gremio.
La presencia del padre del clan en el mitín de la CGT dio cuenta de la posición mayoritaria que tiene el sector moderado de la central obrera.
En la CGT buscarán además hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.
Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE por 36 horas.
Desde el Fresu ya surgieron fuertes críticas contra los líderes cegetistas.
Durante el encuentro, los dirigentes que plantearon medidas más duras fueron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que es el líder de las Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), y Omar Maturano (La Fraternidad)
