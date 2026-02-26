Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases

En un contexto de alarma por la reaparición de enfermedades erradicadas, la barrera que plantea la exigencia del calendario nacional al ingresar a clases ya no está tan clara. Charlas con padres que no vacunan a los chicos

Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases

Los estudiantes que van a ingresar a la escuela deben tener el calendario de vacunación completo /d. alday

26 de Febrero de 2026 | 01:47
En un presente sanitario de alerta y preocupación por la baja tasa de vacunación en madres embarazadas, recién nacidos e infantes, asoma el inicio de clases en el horizonte. Y con ello, la pregunta por el requerimiento y el control efectivo de que los chicos tengan el calendario de vacunación completo.

Además, al escenario lo complejiza el rebrote de enfermedades erradicadas y la circulación de discursos antivacuna de diferentes sectores.

Se puede establecer una tríada de control y facilitadora para una correcta vacunación para los estudiantes: la Municipalidad local, el Ministerio de Salud bonaerense, autoridades de las escuelas y colegios de la Ciudad. Esos controles tendrían su fundamento en el carácter obligatorio que tiene el calendario nacional, consagrado en la ley 27.491.

No obstante eso, el contexto no es alentador: según el Boletín Epidemiológico de la Provincia, en 2025 retornaron de enfermedades graves que habían sido superadas en el pasado por la aparición del antídoto. Se describieron casos y hasta fallecimientos por sarampión, influenza, coqueluche, hepatitis A o B y hasta meningitis por neumococo.

En casi todos los casos, los niveles de vacunación no superaban el 75 por ciento cuando lo recomendado es 95. Sin ir más lejos, en 2025 se registraron 9 muertes de menores de dos años por tos convulsa o coqueluche.

Por un lado, la Comuna aseguró que es responsabilidad de las familias garantizar que los niños reciban las vacunas del Calendario Nacional. Estas, a su vez, están disponibles en Centros de Atención Primaria (CAP), en vacunatorios y en hospitales públicos.

Por otro, el Ministerio de Salud bonaerense en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación, en septiembre de 2025, oficializó el programa “Salud Escolar” con el objetivo de “garantizar la vacunación, controles y cuidados a niños, niñas y adolescentes” se indicó. La Plata está incluida dentro del relevamiento sanitario.

Ante la consulta de este diario, una fuente de la cartera de salud de la Provincia, dijo que “ahora, son más de 50 los municipios adheridos. La dinámica es controlar que todos los niños pasen por el sistema de salud. Se va escuela por escuela. En el 2025 se controló a los de primer año de La Plata, este año de vuelta a los de primer año y el que viene, nuevamente a los de primer año” y agregó: “En caso de que algún niño requiera o necesite alguna atención complementaria se hace la derivación al CAP más cercano”.

Asimismo, confirmó: “En caso de que no tenga la vacuna, se habla con la familia y se sugiere vacunar”.

No obstante, ante la consulta de este diario sobre si hay una evaluación o una estadística de niños vacunados, desde la cartera sanitaria no emitieron respuesta.

En cuanto a las autoridades escolares de gestión estatal, desde la Dirección General de Cultura y Educación hicieron silencio. En tanto, Perpetuo Lentijo, titular de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, dijo a este diario que las escuelas privadas suelen tener “un reglamento interno que marca la obligatoriedad de las vacunas del calendario nacional” y que, “ante padres que no lo presenten, pueden negarse a inscribirlos”.

Asimismo, “en la ficha oficial de inscripción, está el registro de las vacunas que el chico tiene que tener al día” detalló Lentijo. “El tema de las vacunas es un tema de salud pública. Que a algunos padres se les ocurra no vacunar a sus hijos, es poner en riesgo la salud de todos los demás”.

Sin embargo, más allá de lo que se debería realizar, la infectóloga platense Silvia González Ayala dijo a EL DIA: “Lamentablemente, no hay control del esquema de vacunación de las escuelas al ingreso escolar” y puntualizó: “Se firmó un convenio entre Salud y Educación, pero eso tiene que ser operativo. No sirve que sólo se presente un certificado; tiene que haber un control médico”.

Las vacunas necesarias

Según advirtió la Comuna, los niños de 5 y 6 años que comienzan el primer grado deben presentar la vacuna contra la poliomielitis; la triple viral contra el sarampión, la rubéola y las paperas; la triple bacteriana para la difteria, el tétanos y las tos convulsa; y la de la varicela.

También, la triple bacteriana acelular, que actúa contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa; y la dosis única de meningococo. También, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

 

