Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Novedades en la pantalla grande

“Epic”: Elvis en todo su esplendor

El cineasta Baz Luhrmann, director de “Moulin Rouge”, filmó hace tres años la biopic de Elvis. Ahora, regresa con un documental sobre el Rey del Rocanrol que es también un concierto, uno de los ocho estrenos de esta semana

“Epic”: Elvis en todo su esplendor

bAZ lUHRMANN, el director de “Moulin rouge” y la biopic de elvis, estrena un documental sobre el rey del rock & Roll

26 de Febrero de 2026 | 02:04
Edición impresa

La música se está volviendo algo cada vez más usual en el cine: en el intento de las salas por sentar espectadores en sus butacas, han echado mano de conciertos y documentales musicales: una manera de revivir las sensaciones de los grandes recitales del presente y el pasado para la audiencia, una manera de apelar a la nostalgia y a la pasión que genera la música para los cines.

En ese marco, llega a los cines un esperado documental: “Epic: Elvis Presley in concert” una película-concierto que ofrece una experiencia única al mezclar imágenes inéditas y restauradas de Elvis con actuaciones en vivo, mostrando al cantante no solo cantando, sino contando su propia historia de manera íntima y personal.

A través de este material, seleccionado y remasterizado, se descubren facetas desconocidas de su vida, de su trayectoria musical y de su conexión con el público, acercando al cantante a los espectadores, haciendo que Elvis cobre vida con emocionalidad, nostalgia y la energía que lo convirtió en un icono mundial.

La película la realizó nada menos que Baz Luhrmann, el director de “Romeo + Julieta” y “Moulin Rouge”, cuya última película fue, justamente, “Elvis”, biopic sobre el cantante protagonizada por Austin Butler. Para el director, australiano, Elvis Presley es Estados Unidos.

Luhrmann está a punto de volver a sumergirse en su largamente gestada película sobre Juana de Arco pero antes volvió al pozo de Elvis, y aprovechando su trabajo para la biopic realizó este documental/concierto.

Un periodo álgido

Luhrmann busca en la película sumergir al público contemporáneo en lo que él considera que fue realmente el periodo álgido de Presley como artista: cuando empezó a actuar en Las Vegas a finales de los años 60 y principios de los 70. Tanto los críticos como los seguidores de Elvis la han acogido con entusiasmo: la crítica de Variety, escrita por Owen Gleiberman tras el estreno en Toronto, la calificó como “una de las películas de conciertos más emocionantes que se han visto nunca”.

LE PUEDE INTERESAR

Una para el Oscar, Pixar y dos tremendos regresos

LE PUEDE INTERESAR

“Cuido mi reputación”: Pampita niega la infidelidad

Luhrmann ha estado muy comprometido con difundir la obra de Elvis, e incluso prepara una adaptación musical teatral de la historia del Rey del Rocanrol. “Elvis me influyó cuando era niño, pero también me interesé por otros artistas a medida que crecía, como Bowie, Michael Jackson y Elton John, a quienes adoro y con quienes trabajo”, relata su pasión el director. “Pero Elvis siempre estuvo ahí, más allá de ser un músico o incluso un icono del pop. Él era Estados Unidos en muchos sentidos, a lo largo de los años 50, 60 y 70: la increíble energía rebelde, la parte familiar tan guay, pero también el ascenso casi divino y luego la caída. E incluso en el estado físico más deteriorado al final de su vida, canta ‘Unchained Melody’ con probablemente la mejor voz que jamás ha tenido”.

Sin embargo, cuenta, “no tenía intención de involucrarme tanto en la curación de Elvis”. Pero “me siento privilegiado por haber sido el comisario que ha ayudado a alejarlo de lo que considero una osificación, no maliciosa ni intencionada, sino un óxido injusto, un resumen falso, que convierte a Elvis en un tropo. Sucede. Y yo quería tomar el tropo, sacudir el óxido y ayudar a guiar y revelar a Elvis como el artista que es, pero también, y lo más importante, el impacto que tuvo en la cultura y en Estados Unidos en su conjunto. Y en el mundo. Y en el mundo, esa es la cuestión. Sabemos por qué no hizo la gira mundial, como se explora en la anterior película «Elvis»: el coronel Tom Parker tenía su influencia. Y, sinceramente, con esta pelíucula vamos a darle a Elvis la gira mundial con la que soñaba. Porque va a actuar en las pantallas más grandes del mundo”.

“Elvis siempre estuvo ahí, más allá de ser un músico o incluso un icono del pop. Él era Estados Unidos en muchos sentidos”

Baz Luhrmann Director

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

bAZ lUHRMANN, el director de “Moulin rouge” y la biopic de elvis, estrena un documental sobre el rey del rock & Roll

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

Uno por uno - Estudiantes

La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Uno por uno - Gimnasia

Cuba abrió fuego y mató a cuatro estadounidenses que iban en una lancha

El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido
Últimas noticias de Espectáculos

Una para el Oscar, Pixar y dos tremendos regresos

“Cuido mi reputación”: Pampita niega la infidelidad

Empezó el show: “Gran Hermano” tuvo dos bajas

“Man on the Run”: un documental muestra a Paul después de Los Beatles
Policiales
Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí
Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto
Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual
Persecución, disparos y un delincuente detenido
Cayó el padre de dos jefes de la “Banda del Millón”
La Ciudad
Preocupación por la situación de los barrios populares
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción
Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral
La paz al Sur, alterada por el peligro de las calles
Deportes
El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido
Rendimiento y resultado no siempre van de la mano
La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar
Si Tiago Palacios vuelve a su nivel, será más sencillo
El Monumental levanta el telón para última función de Gallardo
Información General
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla