“Epic”: Elvis en todo su esplendor

El cineasta Baz Luhrmann, director de “Moulin Rouge”, filmó hace tres años la biopic de Elvis. Ahora, regresa con un documental sobre el Rey del Rocanrol que es también un concierto, uno de los ocho estrenos de esta semana
La música se está volviendo algo cada vez más usual en el cine: en el intento de las salas por sentar espectadores en sus butacas, han echado mano de conciertos y documentales musicales: una manera de revivir las sensaciones de los grandes recitales del presente y el pasado para la audiencia, una manera de apelar a la nostalgia y a la pasión que genera la música para los cines.
En ese marco, llega a los cines un esperado documental: “Epic: Elvis Presley in concert” una película-concierto que ofrece una experiencia única al mezclar imágenes inéditas y restauradas de Elvis con actuaciones en vivo, mostrando al cantante no solo cantando, sino contando su propia historia de manera íntima y personal.
A través de este material, seleccionado y remasterizado, se descubren facetas desconocidas de su vida, de su trayectoria musical y de su conexión con el público, acercando al cantante a los espectadores, haciendo que Elvis cobre vida con emocionalidad, nostalgia y la energía que lo convirtió en un icono mundial.
La película la realizó nada menos que Baz Luhrmann, el director de “Romeo + Julieta” y “Moulin Rouge”, cuya última película fue, justamente, “Elvis”, biopic sobre el cantante protagonizada por Austin Butler. Para el director, australiano, Elvis Presley es Estados Unidos.
Luhrmann está a punto de volver a sumergirse en su largamente gestada película sobre Juana de Arco pero antes volvió al pozo de Elvis, y aprovechando su trabajo para la biopic realizó este documental/concierto.
Luhrmann busca en la película sumergir al público contemporáneo en lo que él considera que fue realmente el periodo álgido de Presley como artista: cuando empezó a actuar en Las Vegas a finales de los años 60 y principios de los 70. Tanto los críticos como los seguidores de Elvis la han acogido con entusiasmo: la crítica de Variety, escrita por Owen Gleiberman tras el estreno en Toronto, la calificó como “una de las películas de conciertos más emocionantes que se han visto nunca”.
Luhrmann ha estado muy comprometido con difundir la obra de Elvis, e incluso prepara una adaptación musical teatral de la historia del Rey del Rocanrol. “Elvis me influyó cuando era niño, pero también me interesé por otros artistas a medida que crecía, como Bowie, Michael Jackson y Elton John, a quienes adoro y con quienes trabajo”, relata su pasión el director. “Pero Elvis siempre estuvo ahí, más allá de ser un músico o incluso un icono del pop. Él era Estados Unidos en muchos sentidos, a lo largo de los años 50, 60 y 70: la increíble energía rebelde, la parte familiar tan guay, pero también el ascenso casi divino y luego la caída. E incluso en el estado físico más deteriorado al final de su vida, canta ‘Unchained Melody’ con probablemente la mejor voz que jamás ha tenido”.
Sin embargo, cuenta, “no tenía intención de involucrarme tanto en la curación de Elvis”. Pero “me siento privilegiado por haber sido el comisario que ha ayudado a alejarlo de lo que considero una osificación, no maliciosa ni intencionada, sino un óxido injusto, un resumen falso, que convierte a Elvis en un tropo. Sucede. Y yo quería tomar el tropo, sacudir el óxido y ayudar a guiar y revelar a Elvis como el artista que es, pero también, y lo más importante, el impacto que tuvo en la cultura y en Estados Unidos en su conjunto. Y en el mundo. Y en el mundo, esa es la cuestión. Sabemos por qué no hizo la gira mundial, como se explora en la anterior película «Elvis»: el coronel Tom Parker tenía su influencia. Y, sinceramente, con esta pelíucula vamos a darle a Elvis la gira mundial con la que soñaba. Porque va a actuar en las pantallas más grandes del mundo”.
“Elvis siempre estuvo ahí, más allá de ser un músico o incluso un icono del pop. Él era Estados Unidos en muchos sentidos”
Baz Luhrmann Director
bAZ lUHRMANN, el director de “Moulin rouge” y la biopic de elvis, estrena un documental sobre el rey del rock & Roll
