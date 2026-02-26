“Cuido mi reputación”: Pampita niega la infidelidad

Veedores, la mudanza a la Provincia y un escándalo que crece en la AFA: el Gobierno sale a investigar las cuentas
Dijeron que ella engañó al polista con Cochito López en Punta del Este y se armó: amenaza con llevar el tema a la Justicia
En el programa de Yanina Latorre tiraron una bomba explosiva: Pampita, en enero, habría pasado una noche de placer con Cochito López en un hotel en el que se estaba hospedando en Punta del Este. Sin embargo, la modelo no tardó en comunicarse con la conductora del programa y lo negó rotundamente y luego amenazó con llevar el tema a la Justicia.
“Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”, dijo Pampita, luego, en diálogo con Ángel de Brito. “Soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas. No permito que ensucien relaciones que para mí son supervaliosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. Yo cuido mi reputación”, agregó.
Según Martín Salwe, el panelista de Yanina, la modelo pasó al menos una noche en el exclusivo hotel La Locanda con el también relator de F1. El episodio no sería escandaloso si no fuera porque ella está en pareja con el polista Martín Pepa. “Pidieron room service, carpaccio y Bellini, y pasaron la noche juntos”, dijo Salwe, defendiendo su fuente. Y Latorre lo apoyó: “Hablé con una empleada del hotel y dice que es verdad”.
A pesar de que Pampita llamó y negó la versión, y de que luego compartió como prueba fotos de esos días en los que estaba con su hijo Benicio, el rumor fue expandiéndose y saltó que en agosto del año pasado ya habían sido vinculados. En aquel entonces, él también lo negó, como ahora.
En diálogo con “Puro show”, aseguró que el rumor es “100 % mentira” e incluso dijo que en enero trabajó en Pinamar.
Pampita siguió aclarando en otros medios y siempre apuntando a Salwe: “Uno puede recibir data incorrecta, puede pasar. Pero si la persona damnificada, que soy yo, porque está hablando de mi honor, sale y dice ‘esto es mentira’, el tema se tiene que terminar”.
