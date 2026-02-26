“Suelta de libros” en la Biblioteca Central

Continúa la “Suelta de libros” de la Biblioteca Central de la Provincia, situada en 47 N° 510. La actividad que comenzó ayer y termina esta tarde a las 16 horas tienen como objetivo la “recirculación de ejemplares que, por diversas razones y con dedicación, rescatamos del olvido al encuentro con sus lectores”.

Así otras bibliotecas, instituciones educativas o amantes de la lectura pueden acercarse a la biblioteca a retirar los ejemplares de forma gratuita.