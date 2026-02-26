Duro reclamo por la falta de policías en la Ciudad

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La UCR platense volvió a cargar este miércoles contra el Municipio y la Provincia, al reprochar la falta de patrullaje policial en las calles de la Ciudad y anunció la presentación de un pedido de informes en el Concejo Deliberante dirigido al ministerio de Seguridad bonaerense y su estrategia de prevención del delito.
Así lo expresó este mediodía el presidente del partido local, Pablo Nicoletti, quien cuestionó la “escalada de incidentes que afecta al casco urbano y a las localidades”, recriminando la “falta de políticas claras en la materia que padece La Plata”.
Al mismo tiempo, cargó contra la administración municipal de Control Urbano al calificar de “descontrol” el escenario que cada fin de semana se monta en las plazas Malvinas, Yrigoyen y Moreno. “La falta de presencia de la Policía Bonaerense hoy agrava la situación y nos deja a merced del caos y la violencia”, denunció.
Ante este escenario, Nicoletti confirmó que el bloque de la UCR formalizará un pedido de informes dirigido al ministerio de Seguridad provincial. La iniciativa será canalizada a través del concejal Gustavo Staffolani, con el objetivo de que la cartera de Seguridad brinde explicaciones sobre la operatividad en el distrito.
Al respecto, Staffolani señaló: “Necesitamos que la Provincia rinda cuentas y nos diga con claridad qué está pasando en las calles de nuestra ciudad. Porque lo que más nos importa es el vecino, nuestro deber es exigir que se informe si existe un plan de seguridad real, cómo se están repartiendo los patrulleros y qué medidas urgentes piensan tomar para que los platenses volvamos a vivir tranquilos”.
“No vamos a naturalizar el miedo ni a resignar nuestra ciudad”, concluyeron desde el espacio radical, reforzando la necesidad de una intervención inmediata por parte de las autoridades bonaerenses.
LE PUEDE INTERESAR
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
LE PUEDE INTERESAR
Comenzaron las obras viales para el barrio UOM
El pedido de informes será presentado formalmente en la primera sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante, prevista para el próximo jueves, y luego pasará a las comisiones correspondientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí