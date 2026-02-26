Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores

En el marco del indisimulado enfrentamiento entre el gobierno libertario y la AFA, la Inspección General de Justicia, dependiente de la Secretaría de Justicia de la Nación, informó ayer que hizo un pedido de “designación de veedores” en la Asociación del Fútbol Argentino “con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley” como deben hacerlo todas las asociaciones civiles que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en la Provincia le habilitaron a la entidad que preside “Chiqui” Tapia una mudanza de la sede.

La IGJ explicó sus motivos: “debido a la gravedad de las irregularidades detectadas y a la negativa de la entidad a entregar la documentación requerida”. La solicitud se da en un contexto general en el que la AFA es investigada por posibles hechos de corrupción y manejos poco claro de fondos.

Fue Daniel Vítolo, Inspector General de Justicia, quien comunicó la medida. Según explicó, busca que los veedores puedan obtener y verificar “la información que no fue presentada” por la casa madre del fútbol argentino, que tiene varios frentes judiciales abiertos. Se trata de una veeduría, sólo informativa, y no una intervención. Es un punto importante.

El pedido fue hecho al Ministerio de Justicia para poder recabar información que en su momento la AFA le habría negado a la Justicia y que se centra en el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025; la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución educativa en trámite de creación, y la revisión de las relaciones comerciales y financieras de la entidad con empresas y personas vinculadas a la comercialización de derechos y operaciones financieras.

Sobre ese último punto, el pedido dice que los veedores: “Auditarán e informarán respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o los Sres. Javier Faroni y/o Erica Gillette, y entre la AFA y Sur Finanzas S.A., sus sociedades controladas, controlantes, y vinculadas, así como con el resto de las sociedades integrantes del denominado Grupo Sur Finanzas, y/o con el Sr. Ariel Vallejo”.

Agrega: “La verificación deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe, indicando las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país”.

Este punto apunta directo al rol que tuvieron Faroni, empresario teatral y exdiputado del massismo, y su esposa Gillette, cuya empresa cobraba -a modo de intermediación- diversos contratos celebrados por la AFA por el mundo en concepto de auspicios, honorarios por partidos realizados y demás. Fuentes oficiales aseguran que el ministerio de Justicia aceptará el pedido, que se comunicará en las próximas horas.

La respuesta

En medio de estos avances de la IGJ, el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, Gregorio Dalbón -también defensor de Cristina Kirchner-anunció que la provincia de Buenos Aires “ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la competencia de la Inspección General de Justicia”. La jugada buscaría frenar el avance nacional sobre los números de la entidad y acaso abra una puerta para judicializar la investigación.

¿A qué se refirió Dalbón en su posteo? A la decisión de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia que comanda Axel Kicillof que, según su óptica, beneficiaría a la AFA ya que la entidad cambió su domicilio legal al territorio bonaerense. Según esa lógica, deja de estar bajo la órbita de la IGJ.

Kicillof mantiene al jefe de la AFA al frente del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado). Eso significa, por cierto, que Tapia es un funcionario público.

Pero Vítolo “entre otras irregularidades” de la AFA esa mudanza pero que fue rechazada tras comprobarse que la sede social declarada era “falsa”. Y que “se verificó que en el predio no existen instalaciones ni funciona la administración de la entidad, que continúa operando en la calle Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El predio en cuestión es en Pilar.

En el Gobierno nacional aseguran que la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia aludida por Dalbón “no cambia nada” y que seguirán dando los pasos previstos tras el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA. La decisión final está en manos del Ministerio de Justicia. Se descarta que habrá un contador y un abogado.

La resolución bonaerense de ayer sobre el cambio de jurisdicción fue firmada por la Directora Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia, Silvia Andrea García, a las 15:04. Dos horas y media antes, cerca de las 12:30, la IGJ ya había notificado a las autoridades de la AFA de la cuestión de los veedores.

¿Alargan el paro?

Mientras tanto, en medio de esta disputa, el escándalo sigue salpicando a la práctica del deporte más pasional del país, con polémicas dentro y fuera de las canchas, y con una inédita medida de fuerza que dejará a los hinchas un fin de semana sin ver fútbol, cualquiera sea la categoría que compita en la AFA .

El tema que el escándalo también alcanzó a la Liga Amateur Platense que, como ya adelantó este diario, tuvo que sumarse a la medida de fuerza decretada por la AFA para el fin de semana del 7 y 8 de marzo -después de la fecha que tiene que ir Tapia y compañía a los tribunales- y suspender el inicio de los campeonatos.

Anoche trascendió que desde la AFA no descartan que el paro se extienda.

