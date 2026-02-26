Acuerdo entre San Isidro y la Provincia por la zona costera

El municipio de San Isidro anunció un acuerdo con la Provincia mediante el cual el Estado bonaerense le delega la tenencia y administración de los inmuebles en 15 parcelas costeras, de unos 500 mil metros cuadrados.

El acuerdo fortalece el marco institucional para que la Comuna pueda avanzar en la implementación del Plan Costero que busca promover “una costa integrada, accesible y de calidad para todos los vecinos y quienes la visitan”, según indicaron desde el municipio.

El entendimiento fue anunciado ayer por el intendente Ramón Lanús y el gobernador Axel Kicillof.

“Este convenio para la tenencia y administración de 50 hectáreas de inmuebles en la costa es un hecho histórico. Estamos recuperando terrenos e inmuebles para el disfrute de todos los vecinos de San Isidro”, celebró Lanús. Y agregó: “Creemos que la costa es el lugar más lindo que tiene San Isidro y queremos generar condiciones para el uso y disfrute de todos los vecinos”.