Licitación en dólares por el 93% y bajas tasas

El Gobierno consiguió U$S150 millones en el mercado local, con la emisión del nuevo bono en dólares a octubre de 2027. Así, cumplió el objetivo de captar ese monto en la licitación primaria.

Así, el Ministerio de Economía anunció los resultados de la segunda y última licitación de febrero, en donde no pudo refinanciar el 100% de los vencimientos, aunque sí convalidó tasas bajas.

“En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8 billones. Esto significa un rollover de 93,32% sobre los vencimientos del día de la fecha”, señaló la cartera que comanda Luis Caputo.

Hoy habrá una segunda vuelta para completar una emisión total de hasta U$S250 millones, es decir U$S100 millones adicionales. En esa oportunidad, los minoristas podrán acceder al mismo bono, con el precio ya fijado, lo que les dará mayor previsibilidad sobre la tasa que percibirán.

El nuevo bono tiene una tasa nominal anual de 5,74%. Además, de acuerdo a lo que había informado el Tesoro, pagará intereses mensualmente desde marzo de este año hasta su vencimiento, en octubre del año que viene.

“Nuestro rango objetivo de rendimiento para el nuevo bono a 2027 se ubica ahora entre 6,25% y 6,5%”, había anticipado PPI.