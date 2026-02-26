Cumbre, con más de 300 intendentes radicales

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio del desbarajuste interno que atraviesa por la hiper fragmentación de sus distintas tendencias políticas, la UCR apuesta a recuperar la brújula y llevará adelante mañana un encuentro en Santa Fe con más de 300 intendentes, del que también participarán gobernadores del partido con Maximiliano Pullaro como anfitrión.
Además del santafesino, están previstas las presencias de los mandatarios Juan Pablo Valdes (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Szdero (Chaco): es decir, se juntarán los gobernadores radicales de Provincias Unidas, de perfil opositor, con los mandatarios de la UCR oficialista.
El cónclave fue convocado por el por el Comité Nacional de la UCR que preside el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y por el Foro de Intendentes que lidera el jefe comunal de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con el objetivo de compartir experiencias de gestión.
Tanto Pullaro, Sadir como Chiarella son parte del armado federal de Provincias Unidas, mientras que Cornejo, Valdés y Szdero son aliados del gobierno de Javier Milei.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí