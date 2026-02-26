Cumbre, con más de 300 intendentes radicales

En medio del desbarajuste interno que atraviesa por la hiper fragmentación de sus distintas tendencias políticas, la UCR apuesta a recuperar la brújula y llevará adelante mañana un encuentro en Santa Fe con más de 300 intendentes, del que también participarán gobernadores del partido con Maximiliano Pullaro como anfitrión.

Además del santafesino, están previstas las presencias de los mandatarios Juan Pablo Valdes (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Szdero (Chaco): es decir, se juntarán los gobernadores radicales de Provincias Unidas, de perfil opositor, con los mandatarios de la UCR oficialista.

El cónclave fue convocado por el por el Comité Nacional de la UCR que preside el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y por el Foro de Intendentes que lidera el jefe comunal de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con el objetivo de compartir experiencias de gestión.

Tanto Pullaro, Sadir como Chiarella son parte del armado federal de Provincias Unidas, mientras que Cornejo, Valdés y Szdero son aliados del gobierno de Javier Milei.