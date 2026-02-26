Hasta Hawking la ligó: su aparición en archivos de Epstein

Hawking y la foto de la polémica / web

26 de Febrero de 2026 | 00:51 Edición impresa

El caso Epstein sigue arrastrando nombres poderosos. Esta vez, uno inesperado: Stephen Hawking.

El brillante físico aparece sonriente, relajado, entre dos mujeres en bikini, sosteniendo lo que parecen ser cócteles bajo el sol caribeño. La postal, extraída de los archivos del financista condenado por delitos sexuales, recorrió el mundo en cuestión de horas.

La escena parecía alimentar todo tipo de sospechas. Pero detrás de la imagen, la historia sería otra.

La reacción de la familia

Ante la ola de insinuaciones, la familia Hawking no tardó en responder. Un portavoz fue categórico: “Cualquier insinuación de conducta inapropiada es errónea y sumamente inverosímil”.

Recordaron que el profesor realizó algunas de las contribuciones más importantes a la física del siglo XX y que vivió más de 50 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), dependiendo de asistencia médica permanente, respirador y silla de ruedas.

Las dos mujeres que aparecen en la foto, según se aclaró, eran sus cuidadoras de largo plazo, quienes lo acompañaban en su vida cotidiana.

La isla, la conferencia y el lujo

La imagen fue tomada en 2006 en el Hotel Ritz-Carlton de las Islas Vírgenes Estadounidenses. Hawking había viajado para participar en una conferencia científica organizada por Epstein, junto a otros 20 investigadores de renombre internacional.

Durante ese viaje, incluso realizó una excursión submarina alrededor de la isla privada del financista. Epstein habría modificado un submarino especialmente para que el físico pudiera utilizarlo.

Cinco meses después, el magnate sería acusado por primera vez de solicitar servicios de prostitución.

Las acusaciones más delicadas

Hawking no solo aparece en fotos. Fue mencionado al menos 250 veces en los documentos judiciales publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En uno de los pasajes más controvertidos, Virginia Giuffre —una de las víctimas de Epstein— lo acusó de haber participado en una “orgía de menores” en la isla.

Epstein negó rotundamente esa versión. Documentos judiciales revelados años después muestran que incluso habría instruido a su socia, Ghislaine Maxwell, para ofrecer dinero a terceros que pudieran desacreditar esas acusaciones.

Hasta el momento, no existen indicios judiciales que impliquen a Hawking en delitos.

Ciencia, dinero y sombras

Epstein no solo cultivó vínculos sociales: también fue un generoso financista de proyectos científicos. Llegó a donar hasta 20 millones de dólares al año para investigación.

Muchos académicos que en su momento aceptaron su apoyo se distanciaron públicamente tras su arresto. El mundo científico quedó bajo sospecha. Y el nombre de Hawking, pese a su muerte en 2018, volvió al centro de una tormenta inesperada.

Stephen Hawking murió a los 76 años, después de medio siglo conviviendo con una enfermedad devastadora y revolucionando nuestra comprensión del universo.

Pero el caso Epstein no dejó a nadie indemne. Ni siquiera a una de las mentes más brillantes de la historia contemporánea.

La foto ya es parte del archivo. La polémica, también.