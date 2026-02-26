Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Docentes aplican la segunda medida de fuerza de 2026. Impacta en clases para ingresantes en colegios y facultades
Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizarán un paro total de actividades este viernes, en lo que representa la segunda medida de fuerza de 24 horas en el ámbito académico desde la vuelta del receso veraniego, en febrero. Impactaría en los cursos para ingresantes que se dan en los colegios secundarios y las facultades.
La protesta, que incluye una movilización al Congreso de la Nación, se da en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y en el marco de un plan de lucha nacional por la recomposición salarial del sector.
El tratamiento de este proyecto legislativo ya tuvo un impacto directo en la vida institucional de la UNLP. Durante las primeras sesiones de debate en el Congreso, las medidas de fuerza coincidieron con las jornadas de bienvenida y cursos de ingreso en diversas facultades y colegios preuniversitarios (como el Nacional, el Liceo y el Bachillerato de Bellas Artes).
Lo que debió ser un clima de celebración para los miles de ingresantes se transformó en pasillos vacíos y persianas bajas. Actividades de orientación, talleres de nivelación y las primeras clases magistrales debieron ser suspendidas o reprogramadas. Según informaron desde Adulp, el punto de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires será a las 10 en la intersección de Avenida de Mayo y Salta. Desde allí, los docentes platenses marcharán junto a otros sectores hacia el Congreso para exigir que el Senado rechace lo que califican como un “proyecto precarizador que retrotrae los derechos laborales a principios del siglo XX”.
La protesta no solo apunta al marco legal del empleo, sino que se nutre del malestar acumulado por la política salarial del Gobierno. Los gremios universitarios denuncian una pérdida del poder adquisitivo sin precedentes, con ofertas paritarias que se ubican sistemáticamente por debajo de los índices inflacionarios.
Esta brecha ha generado un estado de asamblea permanente en las facultades, donde el malestar docente ya no solo es por la reforma, sino por la supervivencia del salario frente a un ajuste presupuestario que asfixia a las casas de altos estudios.
En paralelo, la CGT analiza si replicará el paro general realizado la semana pasada, cuando la iniciativa fue tratada en la Cámara de Diputados.
El conflicto parece lejos de resolverse y tiene antecedentes que indican diferencias profundas. En los últimos dos años los gremios universitarios realizaron decenas de paros en demanda de la reapertura de una negociación paritaria y la actualización del presupuesto, que se había allanado con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno nunca los convocó y se rehusa a aplicar la norma que aprobó el Congreso a mediados de 2025.
