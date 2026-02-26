Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Pesos, dólares, joyas, perfumes y hasta un vehículo importado

Impresionante botín por un robo a un matrimonio en Los Hornos

Impresionante botín por un robo a un matrimonio en Los Hornos

En el barrio del robo, los vecinos quedaron aterrados / web

26 de Febrero de 2026 | 01:45
Edición impresa

Un grave hecho de inseguridad se registró en la noche del 24 de febrero en la localidad de Los Hornos, cuando al menos tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda y asaltaron a un hombre de 77 años y a su esposa.

El episodio ocurrió alrededor de las 22.00 en una casa ubicada en 135 entre 62 y 63. Personal del Comando de Patrulla La Plata fue alertado del hecho por el sistema de emergencias 911 y de inmediato acudió al lugar.

En cuestión de minutos, los efectivos encontraron a varios vecinos y a las víctimas en la vereda del domicilio. El damnificado relató que momentos antes se encontraba cenando junto a su esposa en el quincho ubicado en el patio trasero cuando fueron sorprendidos por tres hombres con los rostros cubiertos y guantes. Al menos dos de ellos estaban armados.

Según su testimonio, los delincuentes actuaron con violencia y exigieron dinero y joyas. Luego los obligaron a ingresar al interior de la casa, donde revolvieron distintos ambientes en busca de objetos de valor. Finalmente, sustrajeron relojes, cadenas de oro, el anillo de matrimonio, perfumes, una suma aproximada de tres millones de pesos en efectivo, mil dólares estadounidenses y escaparon en el vehículo de la víctima: un Audi Q5 color gris, dominio AE107TW.

A pesar del violento asalto, el hombre manifestó que ni él ni su esposa resultaron con lesiones y rechazó asistencia médica, aunque se encontraba visiblemente afectado por la situación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 de La Plata, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.

Ya en la madrugada, alrededor de la 01.33, se hizo presente personal de Policía Científica para realizar tareas de fotografía y levantamiento de muestras en la vivienda.

La causa fue caratulada como robo agravado y se trabaja para dar con los autores del hecho y recuperar el vehículo sustraído.

Para esa tarea, ya se relevan las cámaras de seguridad del sector. También aguardan por el peritajes en rastros.

 

