El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Riesgo país sin cambios

Se despertó el dólar y la Bolsa no se sostuvo

El Central mantuvo su racha compradora y engrosó las reservas, pero las acciones tuvieron una rueda para el olvido, con fuertes caídas

Se despertó el dólar y la Bolsa no se sostuvo
26 de Febrero de 2026 | 01:33
Edición impresa

El dólar oficial tuvo el avance diario más importante desde noviembre de 2025 y el mercado se pregunta si se terminó la pax cambiaria y arranca el rebote.

Volvió a subir y marcó su segundo avance al hilo luego de una racha mayormente bajista.

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.399 para la venta, lo que implicó que el martes avanzó $10, mientras que ayer subió otros $18,5.

En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.407,256, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en los $1.415.

En los dólares financieros, el MEP avanzó 0,3% a $1.409,87 y el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% a $1.451,89.

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city.

Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas

Licitación en dólares por el 93% y bajas tasas

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Los ADRs y el S&P Merval en dólares cayeron, mientras los bonos soberanos operan mixtos en la plaza local y el riesgo país se ubica cerca de los 550 puntos básicos, sin cambios.

En ese marco, el selectivo local cayó 0,45% a 2.799.876,06 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 1,1% a los 1.923,03 puntos. Los papeles que lideraron las bajas fueron: Transener (-4,1%), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,6%), y Banco de Valores (-2,6%). En tanto, Aluar se recuperó 3,1% tras la sangría del martes.

En Wall Street, los ADRs pierde hasta 2,8% de la mano de BBVA Argentina. Entre las otras acciones, Mercado Libre se hunde 8,1% después de la presentación de su último balance.

En la city, los títulos soberanos en dólares alternaron subas y bajas. Las alzas estuvieron lideradas por el Global 2046 (+0,6%), mientras que las caídas alcanzaron hasta un 0,5% de la mano del Bonar 2029. En este contexto, el riesgo país se ubicó en torno a los 545 puntos básicos, en su nivel más alto en el año.

El Banco Central (BCRA) mantuvo firme su racha compradora y las reservas brutas internacionales cerraron al filo de los U$S47.000 millones. Se trató de la 36° jornada consecutiva con saldo positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La autoridad monetaria adquirió otros U$S85 millones durante la rueda. De este modo, en 2026 ya acumuló un resultado favorable de U$S2.640 millones.

 

