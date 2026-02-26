Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Ganaba Gimnasia con gol de Nacho Fernández y el canalla lo derrotó 2 a 1

El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido

Tras un gran primer tiempo del Tripero, el empate de la visita marcó un quiebre en el juego y el equipo albiazul terminó pagando demasiado caro varios errores puntuales

Facundo Aché
fache@eldia.com

26 de Febrero de 2026 | 03:33
Edición impresa

Es fútbol. Así como Gimnasia trajo tres puntos que no mereció desde Mendoza, la derrota 2-1 ante Rosario Central es un castigo demasiado exagerado para un equipo que jugó un gran primer tiempo, que en una mala transición de ataque a defensa pasó de casi gritar el segundo (córner olímpico del Heredero en el palo) a sufrir ela igualdad. Y después, sin escala, a sufrir una derrota injusta, aunque en el complemento nunca pudo siquiera acercarse al nivel de juego que Nacho, Max, Barros Schelotto y compañía aportaron en la primera mitad. Aún así, Ledesma fue la figura de la tarde.

En la primera llegada de la tarde, Ángel Di María envío en centro desde la izquierda para el control y la chilena fallida de Enzo Copetti. Iban apenas cuatro minutos cuando Gimnasia encontró la apertura del marcador. Marcelo Torres le bajó con categoría la pelota a Nacho Fernández que le pegó, su disparo encontró a Ledesma pero el rebote le quedó de nuevo al Fino para definir contra el caño izquierdo y poner el 1-0 en su primer festejo desde el regreso al Lobo.

Tuvo el empate Rosario Central cuando Julián Fernández le pegó desde fuera del área y la pelota no pasó lejos del travesaño del arco defendido por Nelson Insfrán. Sin embargo, el Tripero mostró muy buen juego, con sumatoria de pases y desequilibrio en todos los sectores del campo de juego.

Nacho Fernández le puso un pase profundo bárbaro a Marcelo Torres que llegó un segundo tarde a la pelota, alcanzó a puntear, rebotó en Ledesma y luego se la llevó Torres, pero hubo un contacto de la pelota con el codo y Echenique anuló el gol. Poco después, el juvenil Ovando se llevó la pelota por delante tras una pelota parada, en una jugada muy clara para la visita.

Ese buen juego, pasada la media hora, se tradujo en buenas chances de gol para el conjunto albiazul. Nicolás Barros Schelotto tuvo el segundo, pero Ledesma fue sólido en su palo y rechazó la pelota. Enseguida, Nacho Fernández no llegó por muy poco a un centro desde la izquierda. Ledesma le ahogó el grito del gol a Nacho al taparle un mano a mano y luego otro tiro libre de Nicolás Barros Schelotto estuvo cerca de ser el segundo festejo tripero.

En el inicio del complemento salió a buscar Rosario Central, que intentó manejar más la pelota. Tuvo el segundo Gimnasia cuando el tiro de esquina de Nicolás Barros Schelotto pegó en el palo. De esa contra -en la cual el Lobo no quedó bien parado y ni siquiera pudo cortar con foul- llegó el empate canalla, con un remate cruzado de Enzo Giménez que se metió por debajo del cuerpo de Nelson Insfrán.

El empate, inmerecido, le trastocó todas las ideas al Lobo. El mediocampo tripero, de muy buen manejo en la primera parte, sintió el desgaste. Zaniratto decidió mover el banco con los ingresos de Franco Torres y Agustín Auzmendi en lugar de dos de las figuras triperas de la primera mitad: Nacho Fernández y Marcelo Torres.

El ingresado Jaminton Campaz tuvo una llegada a fondo en la primera que tocó. Y justamente de un tiro de esquina de Campaz (error de Pedro Silva en la jugada que deriva en el córner) llegó el 2-1 de la visita por intermedio de Gastón Ávila, que le ganó en el primer palo a Renzo Giampaoli y con un buen cabezazo dejó sin chances a Insfrán. Rosario Central calcó el gol que le hizo al Lobo, aunque aquella vez fue el cabezazo de Giménez para el 3 a 0.

En los últimos minutos, Gimnasia buscó solamente poner la pelota en el área rival. A esa altura, por los costados jugaban Jeremías Merlo y Franco Torres, por adentro estaban Jorge De Asís y Agustín Auzmendi y el Pata Castro trataba de acercar la pelota para esos centros que llovieron sobre el arco canalla y encontraron casi siempre bien parada a la línea defensiva.

Cuando no acertaron los centrales, falló Enzo Martínez, quien dudó entre bajarla y pegarle al arco tras un centro de Alexis Steimbach. No le salió una cosa ni la otra. Y en el cuarto minuto, el propio Martínez bajó la pelota de cabeza y Pedro Silva metió un cabezazo bárbaro que Conan Ledesma, a puro reflejo, pudo rechazar. Una gran atajada para una acción increíble que selló el resultado.

 

 

