Cierra otra empresa láctea con impacto en Lincoln

La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), compañía que producía yogures y postres de SanCor, y tuvo que despedir a alrededor de 400 trabajadores entre las dos plantas de Buenos Aires (Lincoln) y Córdoba (Monte Cristo), con 180 y 200 empleados respectivamente.

El cierre se dio luego del fallido concurso preventivo iniciado a principios del 2024. ARSA acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, sumado al atraso en el pago de salarios.

En la firma atribuyen la quiebra al contexto económico nacional, donde detallan las tasas de inflación, caída en el consumo y el encarecimiento de la leche cruda.

Así, la empresa, declarada en quiebra formalizada por resolución judicial en noviembre de 2025, apagó sus líneas de elaboración de manera definitiva. elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, con las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.

La planta que durante décadas fue parte del entramado productivo de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dejó sin empleo a unos 180 trabajadores y selló el final de la actividad industrial de la firma en Argentina.

El efecto se replicó también en Monte Cristo, Córdoba, donde la compañía cesó su producción y otros 200 operarios quedaron sin trabajo. En total, cerca de 400 personas resultaron afectadas por el cierre integral.

La decisión llegó luego de que no prosperara el concurso preventivo presentado en abril de 2024.

Sin acuerdos que garantizaran continuidad operativa, el proceso avanzó hacia la liquidación total, el cierre de las instalaciones y la inhibición general de bienes. Con ese fallo, concluyó una historia empresarial ligada a la producción de yogures, flanes y postres refrigerados.

En Lincoln, la fábrica representaba un pilar del empleo formal y un motor de la economía regional. Gran parte del personal contaba con extensa trayectoria en el sector. De acuerdo con fuentes gremiales, varios operarios acumulaban más de dos décadas de antigüedad y algunos superaban los 30 años en la actividad.

“Nos avisaron que no había posibilidad de seguir”, relató uno de los empleados afectados. La noticia impactó con fuerza en muchas familias que dependían exclusivamente de ese ingreso.