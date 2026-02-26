Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Operativo en Barrio Hipódromo

Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual

Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual

Parte de los elementos secuestrados en el allanamiento / EL DIA

26 de Febrero de 2026 | 01:51
En el marco de una investigación por presunta trata de personas mayores, personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado llevó adelante un allanamiento en la ciudad de La Plata, que culminó con el rescate de ocho mujeres que eran explotadas sexualmente.

La causa tramitó ante la UFI 1, a cargo de la fiscal subrogante María Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías 6 de Agustín Crispo, ambos del Departamento Judicial local.

La investigación se inició a partir de un llamado a la central de emergencias policial 911 con fecha 30 de julio de 2025, en el que se denunciaba la presunta existencia de un prostíbulo en Diagonal 80 esquina 38.

Según el aviso de alerta, en el lugar habría varias mujeres mayores de edad que estarían siendo explotadas sexualmente contra su voluntad, bajo la órbita de una “madama” de aproximadamente 35 años señalada como encargada de su reclutamiento.

A partir de esa información, efectivos de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas realizaron tareas encubiertas sobre el domicilio señalado. Con los elementos probatorios reunidos, la Justicia otorgó la orden de allanamiento, que se concretó en las últimas horas.

Durante el procedimiento fueron rescatadas ocho mujeres mayores de edad, siete de nacionalidad argentina -de entre 21 y 40 años- y una de paraguaya de 48.

Al parecer, las hacían recibir clientes en habitaciones con poca higiene y les retenían el dinero.

En el lugar se secuestraron 59 preservativos, 10 geles íntimos, ropa interior, dos teléfonos celulares y 252 mil pesos en efectivo, elementos considerados de interés para la causa.

Las mujeres fueron entrevistadas por personal especializado de la Dirección de Rescate. Según se informó, todas se encontraban en aparente buen estado de salud psicofísica, pese a la situación de vulnerabilidad y una más que palpable problemática de adicciones.

No obstante, se indicó que, en caso de que la Fiscalía lo disponga, el Ministerio de Salud podría intervenir para realizar evaluaciones complementarias.

La investigación continúa su curso con el objetivo de determinar responsabilidades penales y profundizar en la posible existencia de una red de explotación. Por ahora no hay detenidos. “El privado” ya había sido allanado en 2023.

 

