Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí

La inseguridad volvió a golpear con violencia en La Plata. Esta vez, la víctima fue un comerciante de 55 años que se dedica al reparto de carne y que fue sorprendido por una banda armada cuando salía de su casa de madrugada, en la zona de las calles 142 y 412, en Arturo Seguí.

El hecho ocurrió el pasado martes 24 de febrero, cerca de las tres de la mañana. Según denunció la víctima, a esa hora estaba por iniciar su jornada laboral -como lo hace habitualmente- cuando al menos dos delincuentes saltaron el portón de su vivienda y la encañonaron. Vestían ropa oscura, capuchas y pasamontañas.

En cuestión de segundos, uno de los asaltantes le aplicó un culatazo en la cabeza mientras el otro lo mantenía apuntado con un arma de fuego.

El comerciante comenzó a gritar y recibió un nuevo golpe. Para evitar que ingresaran a la vivienda, decidió tirarse al suelo y fingir estar desmayado.

Mientras uno de los ladrones permanecía junto a él, otros cómplices entraron a la casa.

La alarma domiciliaria se activó y también comenzó a sonar la alarma vecinal, lo que precipitó la huida.

Antes de escapar, al menos tres de los delincuentes volvieron a golpearlo.

Finalmente, alrededor de las 03.30, los asaltantes -que serían cinco en total, según pudo constatar luego el damnificado al revisar las cámaras de seguridad- escaparon corriendo por calle 142 en dirección a 411.

Tras el violento episodio, el hombre constató el faltante de una suma cercana a siete millones de pesos en efectivo, además de joyas de oro, relojes, cadenas, pulseras y anillos, muchas de ellas reliquias familiares sin documentación respaldatoria.

Si bien sufrió heridas en la cabeza producto de los golpes, decidió no trasladarse a un centro de salud y fue asistido por una enfermera de confianza.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras crece la preocupación entre los vecinos de la zona.

El hecho vuelve a poner en evidencia el clima de inseguridad que atraviesa distintos barrios platenses, donde las entraderas nocturnas y los robos violentos parecen no tener freno.

La Ciudad, una vez más, quedó en carne viva, sobre todo porque el caso relatado no es uno más, no es un hecho aislado.

Frentistas de Arturo Seguí, Villa Elisa, City Bell y Gonnet vienen denunciando desde hace meses un escenario de creciente desprotección en la Zona Norte platense.

Aseguran que la escasa presencia policial, especialmente durante la madrugada, convierte al sector en un terreno fértil para el delito.

A eso se suma un dato que repiten en cada reunión vecinal: las rápidas vías de escape.

La cercanía con una de las salidas a la Autopista La Plata–Buenos Aires, el Camino Centenario y el Camino General Belgrano, facilitan el ingreso de bandas provenientes del Conurbano que, tras cometer los golpes, se esfuman en cuestión de minutos.

“Entran, roban y se van. Cuando llega el patrullero ya no hay nadie”, es la frase que más se escucha.

La combinación de amplias zonas residenciales, calles poco transitadas de noche y accesos directos a arterias clave configura, según los residentes en el sector, un mapa ideal para el crimen organizado.

Mientras tanto, el comerciante agredido se recupera de los golpes en su casa. No necesitó hospitalización, pero sí quedó con heridas en la cabeza y, sobre todo, con la sensación de vulnerabilidad que atraviesa a buena parte de la comunidad.

Ahora quedará abierta la investigación, con su burocracia y sus tiempos. Allí el análisis de la cámaras de seguridad puede ser un elemento clave.

