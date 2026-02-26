Cayó el padre de dos jefes de la “Banda del Millón”

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Un hombre de 47 años, identificado como Hugo David Castillo, fue detenido acusado de ser el padre de los líderes de “la Banda del Millón”, la famosa organización delictiva que comete robos en el partido bonaerense de San Isidro, entre ellos a la “abuela influencer”.
Fuentes policiales informaron que el hecho denunciado ocurrió el pasado 29 de noviembre en un domicilio de la calle Entre Ríos al 1700, Martínez, donde los delincuentes violentaron la puerta de acceso y sustrajeron dinero en efectivo (dólares y pesos) de una caja fuerte, motivo por el que efectivos de la DDI San Isidro analizaron las cámaras de seguridad e identificaron un Ford Focus gris sin dominio.
A su vez, el rodado fue localizado estacionado en la villa “La Cava” y se estableció mediante las ventanillas que la matrícula es AC-535-EG, con características similares a las imágenes registradas en los dispositivos de videovigilancia.
La Justicia evaluó los datos filiatorios del titular del rodado y sus supuestos vínculos con ladrones que asaltaban fincas en la región, pero corroboraron que uno de ellos, Hugo Isaías Castillo San Martín, de 20 años, cumple una sentencia en una unidad carcelaria.
Hugo David Castillo es padre de Hugo Isaías Castillo y Elías Castillo -ambos líderes de la Banda del Millón- y alojados en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata.
