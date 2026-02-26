Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Hubo un cara a cara muy tenso

Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto

Un centenar de familiares, allegados y vecinos se concentró frente a la comisaría 7ª. Pidieron justicia y relevos

Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto

Algunos de los manifestantes en 520 entre 212 y 213 / EL DIA

26 de Febrero de 2026 | 01:52
Edición impresa

Un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos de Yanina Correa (30) volvió a movilizarse en la tarde de ayer en Abasto, en reclamo de justicia por una muerte aún inexplicable.

Paralelamente, reclamaron la destitución de las autoridades de la comisaría séptima, por la inseguridad y otros delitos en esa localidad del Oeste platense.

Como se vino informando, los restos hallados el pasado 3 de enero en la zona de 215 y 519 pertenecían a Correa, quien estaba desaparecida desde diciembre de 2025. La noticia generó profunda conmoción en el barrio y renovó el pedido de esclarecimiento del caso.

La ruidosa marcha se realizó en la calle 520 entre 212 y 213, donde los manifestantes mostraron su descontento con cánticos y haciendo sonar sus bombos.

Durante la ruidosa protesta se vivieron momentos de fuerte tensión, debido a que hubo una marcada presencia policial y, al igual que en la movilización de la semana pasada, hasta gendarmes en prevención de disturbios.

También se repitió la colocación de vallados de rejas para evitar algún eventual intento de acceder al interior de la dependencia.

LE PUEDE INTERESAR

Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual

LE PUEDE INTERESAR

Persecución, disparos y un delincuente detenido

Cabe señalar que ante la falta de novedades concretas en torno al caso, luego de la movilización del miércoles de la semana anterior, familiares y allegados de Correa resolvieron volver a expresar su clamor para que se investigue a fondo hasta esclarecer lo sucedido a la víctima.

RECLAMO Y BRONCA

La movilización fue motorizada a través las redes sociales y no se circunscribió a la muerte de Yanina Correa, sino también a otras cuestiones que desvelan a los habitantes de la localidad.

Al respecto, se puntualizó que “no podemos aguantar tantos hechos delictivos, venta de drogas, robos, intentos de violación, asesinatos, etc.”, expresaron con preocupación en la convocatoria, donde también señalaron la necesidad de mayor presencia policial y respuestas concretas ante la inseguridad en la zona.

En razón de los expuesto, en la marcha de ayer se incorporó una medida adicional: el descabezamiento de la cúpula policial de la seccional de Abasto.

De todas maneras, los organizadores de la movilización, aclararon en la previa que aguardaban que el reclamo frente a la comisaría se desarrollara “en forma pacífica”.

En lo que concierne a la investigación por la muerte de Correa, continúa en manos de personal de la DDI.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa sigue en etapa investigativa, mientras los allegados insisten en que se aceleren las actuaciones judiciales y se esclarezcan las circunstancias del hecho.

LA SOSPECHA FAMILIAR

Vale reiterar que en el seno de la familia de Yanina Correa prevalece la sospecha de que hubo un femicidio.

Angélica, hermana de Yanina, lo dejó en claro ante EL DIA: “Queremos saber qué pasó con mi hermana, porque quien era su pareja hasta el momento de su desaparición, a fines de diciembre, a poco de su ausencia dijo que no íbamos a volver a verla”.

La conjetura familiar se robusteció después que fuera el propio hombre quien desapareció y hasta la fecha se ignora su paradero.

Junto a Yanina compartía una vivienda en la calle 216 entre 517 y 518. A los pocos días de la desaparición, fueron hallados restos óseos en un descampado cercano, en 215 y 519. Correspondían a Yanina.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

Uno por uno - Estudiantes

VIDEO.- La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

Uno por uno - Gimnasia

Cierra otra empresa láctea con impacto en Lincoln
Últimas noticias de Policiales

Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí

Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual

Persecución, disparos y un delincuente detenido

Cayó el padre de dos jefes de la “Banda del Millón”
La Ciudad
Preocupación por la situación de los barrios populares
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción
Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral
La paz al Sur, alterada por el peligro de las calles
Espectáculos
“Epic”: Elvis en todo su esplendor
Una para el Oscar, Pixar y dos tremendos regresos
“Cuido mi reputación”: Pampita niega la infidelidad
Empezó el show: “Gran Hermano” tuvo dos bajas
“Man on the Run”: un documental muestra a Paul después de Los Beatles
Deportes
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido
Rendimiento y resultado no siempre van de la mano
VIDEO.- La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar
Si Tiago Palacios vuelve a su nivel, será más sencillo
El Monumental levanta el telón para última función de Gallardo
Información General
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla