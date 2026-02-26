Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto

Algunos de los manifestantes en 520 entre 212 y 213 / EL DIA

Un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos de Yanina Correa (30) volvió a movilizarse en la tarde de ayer en Abasto, en reclamo de justicia por una muerte aún inexplicable.

Paralelamente, reclamaron la destitución de las autoridades de la comisaría séptima, por la inseguridad y otros delitos en esa localidad del Oeste platense.

Como se vino informando, los restos hallados el pasado 3 de enero en la zona de 215 y 519 pertenecían a Correa, quien estaba desaparecida desde diciembre de 2025. La noticia generó profunda conmoción en el barrio y renovó el pedido de esclarecimiento del caso.

La ruidosa marcha se realizó en la calle 520 entre 212 y 213, donde los manifestantes mostraron su descontento con cánticos y haciendo sonar sus bombos.

Durante la ruidosa protesta se vivieron momentos de fuerte tensión, debido a que hubo una marcada presencia policial y, al igual que en la movilización de la semana pasada, hasta gendarmes en prevención de disturbios.

También se repitió la colocación de vallados de rejas para evitar algún eventual intento de acceder al interior de la dependencia.

Cabe señalar que ante la falta de novedades concretas en torno al caso, luego de la movilización del miércoles de la semana anterior, familiares y allegados de Correa resolvieron volver a expresar su clamor para que se investigue a fondo hasta esclarecer lo sucedido a la víctima.

RECLAMO Y BRONCA

La movilización fue motorizada a través las redes sociales y no se circunscribió a la muerte de Yanina Correa, sino también a otras cuestiones que desvelan a los habitantes de la localidad.

Al respecto, se puntualizó que “no podemos aguantar tantos hechos delictivos, venta de drogas, robos, intentos de violación, asesinatos, etc.”, expresaron con preocupación en la convocatoria, donde también señalaron la necesidad de mayor presencia policial y respuestas concretas ante la inseguridad en la zona.

En razón de los expuesto, en la marcha de ayer se incorporó una medida adicional: el descabezamiento de la cúpula policial de la seccional de Abasto.

De todas maneras, los organizadores de la movilización, aclararon en la previa que aguardaban que el reclamo frente a la comisaría se desarrollara “en forma pacífica”.

En lo que concierne a la investigación por la muerte de Correa, continúa en manos de personal de la DDI.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa sigue en etapa investigativa, mientras los allegados insisten en que se aceleren las actuaciones judiciales y se esclarezcan las circunstancias del hecho.

LA SOSPECHA FAMILIAR

Vale reiterar que en el seno de la familia de Yanina Correa prevalece la sospecha de que hubo un femicidio.

Angélica, hermana de Yanina, lo dejó en claro ante EL DIA: “Queremos saber qué pasó con mi hermana, porque quien era su pareja hasta el momento de su desaparición, a fines de diciembre, a poco de su ausencia dijo que no íbamos a volver a verla”.

La conjetura familiar se robusteció después que fuera el propio hombre quien desapareció y hasta la fecha se ignora su paradero.

Junto a Yanina compartía una vivienda en la calle 216 entre 517 y 518. A los pocos días de la desaparición, fueron hallados restos óseos en un descampado cercano, en 215 y 519. Correspondían a Yanina.