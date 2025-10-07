La Reserva va por otro paso hacia la clasificación

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Gimnasia, que viene de derrotar a Talleres y suma 22 puntos que le permiten ubicarse en la quinta colocación, recibirá esta tarde desde las 15.00 a Ferro Carril Oeste, invitado por la Liga Profesional para jugar el Torneo Proyección Clausura de Reserva.
El encuentro se disputará en la cancha principal del predio de Estancia Chica, tendrá a Rodrigo Maidana como árbitro principal y será televisado a través de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol.
Jorge De Asís, el goleador del equipo, no estará presente, aparentemente a causa de un traumatismo. La probable formación del conjunto dirigido por Fernando Zaniratto sería con Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Santino López García, Lautaro Napolitano, Leonel Troncoso; Jorge de Asís.
Además fueron citados Máximo Cabrera, Diego Mastrángelo, Tiziano Rocco, Thomas Mielniczuk, Bautista Reinhardt, Tiago Azamé, Lautaro Millanés, Ignacio Zappulla y Santino Primante.
A cuatro fechas del final, Gimnasia marcha quinto con 22 puntos, a cuatro unidades del líder Rosario Central. Le lleva 7 unidades a Sarmiento, hasta ahora el último clasificado, que le gana la posición a Platense por diferencia de gol. Ferro, por su parte, está decimocuarto con solo 1o unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Godoy Cruz como local.
Luego de este partido ante el conjunto de Caballito, el Lobo jugará ante River Plate en Ezeiza, será local ante Vélez y cerrará ante Platense como visitante. Una victoria esta tarde ante Oeste significaría un gran paso hacia los playoff.
En pleno receso en el fútbol local, el equipo de Silvana Villalobos se prepara para viajar a Brasil, donde en el marco de las Ladies Cup enfrentará a Palmeiras el próximo 16 de octubre. Gremio y Peñarol completan el cuadrangular internacional.
