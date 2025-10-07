Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |A LAS 15 RECIBE A FERRO

La Reserva va por otro paso hacia la clasificación

La Reserva va por otro paso hacia la clasificación

Fernando Zaniratto

7 de Octubre de 2025 | 01:29
Edición impresa

Gimnasia, que viene de derrotar a Talleres y suma 22 puntos que le permiten ubicarse en la quinta colocación, recibirá esta tarde desde las 15.00 a Ferro Carril Oeste, invitado por la Liga Profesional para jugar el Torneo Proyección Clausura de Reserva.

El encuentro se disputará en la cancha principal del predio de Estancia Chica, tendrá a Rodrigo Maidana como árbitro principal y será televisado a través de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol.

Jorge De Asís, el goleador del equipo, no estará presente, aparentemente a causa de un traumatismo. La probable formación del conjunto dirigido por Fernando Zaniratto sería con Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Santino López García, Lautaro Napolitano, Leonel Troncoso; Jorge de Asís.

Además fueron citados Máximo Cabrera, Diego Mastrángelo, Tiziano Rocco, Thomas Mielniczuk, Bautista Reinhardt, Tiago Azamé, Lautaro Millanés, Ignacio Zappulla y Santino Primante.

A cuatro fechas del final, Gimnasia marcha quinto con 22 puntos, a cuatro unidades del líder Rosario Central. Le lleva 7 unidades a Sarmiento, hasta ahora el último clasificado, que le gana la posición a Platense por diferencia de gol. Ferro, por su parte, está decimocuarto con solo 1o unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Godoy Cruz como local.

Luego de este partido ante el conjunto de Caballito, el Lobo jugará ante River Plate en Ezeiza, será local ante Vélez y cerrará ante Platense como visitante. Una victoria esta tarde ante Oeste significaría un gran paso hacia los playoff.

EL FEMENINO LE APUNTA A LA LADIES CUP

En pleno receso en el fútbol local, el equipo de Silvana Villalobos se prepara para viajar a Brasil, donde en el marco de las Ladies Cup enfrentará a Palmeiras el próximo 16 de octubre. Gremio y Peñarol completan el cuadrangular internacional.

Augusto Max: "Siento que estoy ayudando al equipo"

 

