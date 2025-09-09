Reprograman la audiencia preliminar de “La Toretto”

La causa judicial que investiga a Felicitas “La Toretto” Alvite por el trágico choque que terminó con la vida del músico Walter Armand sumó en las últimas horas una novedad: la audiencia preliminar al debate oral, prevista inicialmente para el viernes 10 de octubre, fue reprogramada para el lunes 13 de octubre a las 8.30 de la mañana.

La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2, que dispuso que la audiencia se realice de manera presencial, con la participación de todas las partes. En esa instancia se definirán aspectos claves para el juicio: la admisión de la prueba, los testigos a convocar y la eventual duración del debate.

Alvite, que hoy cumple arresto domiciliario en su vivienda de City Bell, llega a esta etapa acusada de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión. En paralelo, también será juzgada su amiga Valentina Velázquez, imputada por “prueba de velocidad” por haber corrido picadas esa misma madrugada.

El caso, que tuvo gran repercusión pública, ocurrió el 12 de abril de 2024, cuando Alvite atravesó varios semáforos en rojo a gran velocidad en el cruce de las avenidas 13 y 32, embistiendo a Armand, que falleció poco después. La joven permaneció más de un año detenida antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

La audiencia del 13 de octubre abrirá la posibilidad de que las partes acuerden un juicio abreviado o, en su defecto, que se avance hacia el debate oral, previsto en principio para diciembre de este año.