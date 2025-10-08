La bolsa de Nueva York se tomó una pausa y cerró en rojo

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
La bolsa de Nueva York cerró ayer a la baja tras los récords del lunes, mientras los inversionistas buscan un catalizador en ausencia de nuevos indicadores económicos. El Dow Jones retrocedió 0,20%, el tecnológico Nasdaq cayó 0,67% y el índice ampliado S&P 500 perdió 0,38%.
“El impulso está comenzando a agotarse”, consideró Christopher Low de FHN Financial. Wall Street “necesita otro catalizador”, dijo. “Los optimistas se han aprovechado ampliamente en los últimos días de la ausencia de datos económicos, ya que los contratos multimillonarios en el ámbito de la inteligencia artificial han reforzado el sentimiento positivo sobre el potencial de crecimiento de las tecnologías modernas”, comentó José Torres, analista de Interactive Brokers. Esto llevó a los principales índices del mercado estadounidense a alcanzar máximos históricos.
Habitualmente, los inversores se apoyan en los numerosos indicadores sobre el estado de la economía de Estados Unidos. Pero debido al bloqueo presupuestario desde hace una semana, su publicación está suspendida. Para Low, “esto no significa necesariamente que la tendencia alcista del mercado haya terminado”, sino que “simplemente es necesario un periodo de baja”.
El analista también observó con preocupación los récords que se acumulan en el precio del oro, que superó los 4.000 dólares por onza antes de cerrar apenas abajo de ese valor. “Es como si la gente ya empezara a subirse a los botes salvavidas antes de que el barco comience a hundirse”, describió.
