Otra flotilla de apoyo rumbo a la Franja fue interceptada

Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza denunciaron que el ejército de Israel interceptó ayer varios de sus navíos.

La ONG Global Sumud, que coordina la iniciativa que busca romper el bloqueo que Israel impone a Gaza, informó inicialmente que tres barcos habían sido “interceptados a 220 kilómetros de la costa de Gaza”. Poco después precisó en su página web que los nueve barcos de la flotilla habían sido interceptados. Una de las embarcaciones, llamado “Conscience”, transportaba a más de 90 personas a bordo incluyendo médicos, activistas y periodistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí condenó en X “otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate”. “Los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí” y los detenidos “están a salvo y con buena salud”, añadió. Según la Coalición Flotilla de Libertad, los barcos llevan “ayuda vital valorada en más de 110.000 dólares en medicamentos, equipo respiratorio y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza”. El Ministerio de Relaciones Exteriores turco denunció que la intervención israelí “en aguas internacionales contra la Flotilla de la Libertad, que se comprometió a romper el bloqueo ilegal impuesto a Gaza, es un acto de piratería”.