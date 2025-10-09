China intensifica la censura contra el pesimismo en las redes sociales

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Expectativa por la definición en el tema de la reimpresión de las boletas
La Justicia rechazó que Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cortaron la mala racha la industria y la construcción y pudieron subir
Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión
El libertario y Machado firmaron un contrato por un millón de dólares
Condenaron a Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobierno lanzó una “campaña” para eliminar mensajes considerados “derrotistas” o que son “excesivamente negativos”
Los censores chinos ampliaron su vigilancia digital más allá de la disidencia política y ahora apuntan al estado de ánimo de la población. En las últimas semanas, las autoridades suspendieron o bloquearon las cuentas de varios blogueros e influencers acusados de difundir mensajes “demasiado pesimistas” o de promover estilos de vida que contradicen la narrativa oficial.
La campaña, lanzada por la Administración del Ciberespacio de China a fines de septiembre, se extenderá por dos meses y busca eliminar publicaciones que inciten al pánico o transmitan ideas consideradas derrotistas, como “el trabajo duro es inútil”. Entre los sancionados figuran creadores con millones de seguidores que recomendaban una vida con menos presiones, criticaban los costos del matrimonio o señalaban el rezago del país frente a Occidente en calidad de vida.
“Internet no es un vertedero de negatividad”, advirtió la cadena estatal CCTV en un editorial que acompañó la ofensiva, subrayando que la ansiedad y el cansancio deben ser comprendidos, pero no amplificados deliberadamente.
Aunque las autoridades en distintos países intentan frenar la desinformación o la polarización online, la represión china tiene un trasfondo claramente político. Para los analistas, refleja la preocupación del gobierno por la propagación del malestar social en medio de un contexto económico incierto, tensiones con Estados Unidos y un creciente desencanto entre los jóvenes.
En los últimos años, muchos jóvenes chinos se volcaron a movimientos como “tumbarse” o “dejarse estar”, que proponen abandonar la competencia laboral y vivir con lo mínimo. Dos referentes de esa corriente fueron sancionados recientemente y se les prohibió sumar nuevos seguidores.
David Bandurski, director del Proyecto de Medios de China, señaló que “el deterioro de las perspectivas económicas y sociales ha provocado una respuesta natural: la expresión pública de ansiedad y desconfianza”. Según él, los líderes temen que ese sentimiento se vuelva contagioso.
LE PUEDE INTERESAR
La economía mundial resiste, pero no alcanza
LE PUEDE INTERESAR
Maduro sigue movilizando militares y se extiende la tensión con EE UU
Los gobiernos locales también ejecutan las órdenes del regulador. En Zhengzhou, dos usuarios fueron investigados por mostrar a la ciudad de forma “desfavorable”, mientras que en Xi’an se sancionó a cinco cuentas por difundir datos falsos sobre precios y regulaciones inmobiliarias. La red social Weibo, por su parte, suspendió más de 1.200 cuentas por “difundir rumores” sobre la economía o programas de bienestar.
Incluso temas de interés popular, como la reciente muerte del actor Yu Menglong, derivaron en censura: más de 1.500 cuentas fueron bloqueadas por publicar teorías no verificadas sobre el caso.
Los medios estatales justifican la campaña como una cruzada contra quienes “venden desesperación por clics”. Sin embargo, los expertos advierten que, al eliminar la negatividad, también se silencian reclamos legítimos sobre desigualdad, corrupción o salud mental.
“El mensaje oficial de positividad contrasta con una realidad económica muy distinta a la de las últimas décadas”, explicó Katja Drinhausen, del Instituto Mercator de Estudios sobre China. “No bastará con controlar las emociones negativas online”.
El descontento social también se refleja en debates sobre salarios estancados, desempleo juvenil y desigualdad. Un ejemplo es el caso de Hu Chenfeng, un mecánico convertido en influencer que denunciaba la pobreza y la falta de oportunidades. Sus cuentas fueron eliminadas y funcionarios locales lo acusaron de “adorar a Occidente”.
Otro influencer, Zhang Xuefeng, fue castigado por sostener que los jóvenes de familias humildes tienen pocas posibilidades de acceder a profesiones de élite sin contactos políticos. Ambos casos ilustran la creciente intolerancia hacia las voces críticas en las redes.
Mientras tanto, el Partido Comunista endurece su control sobre las plataformas digitales. El Diario del Pueblo, su órgano oficial, fue claro en su advertencia: “Se ha dado la voz de alarma y todos los actores deben actuar en consecuencia”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí