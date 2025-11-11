Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos

Una familia de La Plata vivió esta madrugada su momento más dramático a manos de un grupo de ladrones que ingresaron armados a su vivienda, los encañonaron, los golpearon y los desvalijaron. Los maleantes, en la modalidad de "golpe comando", se llevaron desde la camioneta hasta los cubiertos, según fuentes calificadas.

La arremetida tuvo lugar en una vivienda de 31 entre 530 y 531 del barrio La Cumbre, en donde vive un hombre que se gana la vida como encargado de edificio, quien al momento del hecho, poco antes de las 5 y en pleno descanso, estaba junto con su familia. Los desconocidos no tuvieron piedad: a punta de pistola, amenazas y golpes lograron reducirlos para desplazarse en la finca como "peces en el agua".

Así es que se tomaron unos cuantos minutos para alzarse con distintos elementos de valor que había dentro de la propiedad. En principio se informó que se hicieron hasta de los cubiertos de la cocina. Lo más costoso es el robo de una camioneta que el hombre usaba para su trabajo. La víctima, además, lamentó la sustracción de numerosas herramientas, se informó.

Esta mañana se reportó que, impetuosos y con el control absoluto del escenario del robo a partir de los golpes y las contundentes amenazas, los ladrones estuvieron varios minutos dentro de la propiedad adueñándose de todo lo que encontraban a su paso. En ese sentido en l transcurso de la jornada los peritos confeccionaban en detalle el faltante completo.

Con la denuncia en marcha y el shock del robo todavía fresco, se supo que la banda huyó en el rodado que le robaron a la víctima.