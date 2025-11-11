Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una “mistery box”

Arranca la triple jornada de paro universitario: cómo afecta a facultades y colegios de la UNLP
Una vecina de La Plata se subió a la ilusión de adquirir productos tecnológicos de primera línea a bajo costo a partir de la compra de la denominada “Caja misteriosa”. El paquete sellado se ofrece en internet y es promocionado por influencers.
Con cintas de embalar que llevan la insignia de la multinacional “Amazon Prime”, Patricia hizo la compra online y días después recibió su pedido.
Una vez que abrió la caja se llevó una profunda desilusión. “Compré una caja misteriosa y me llegó una farola rota”, dijo decepcionada y triste por la situación.
En ese marco envió a este medio imágenes de lo que se ofrece vs lo que recibió. “Que chasco con bronca. Te ilusionan y te estafan. Tonta yo, me siento estafada”, requirió.
