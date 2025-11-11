Oasis en River: Liam Gallagher ya está en Argentina y los fans tachan los días para el reencuentro

VIDEO. Un barrio de La Plata en vilo por la inseguridad: vecinos arrastrados y un robo a cuadras de la Comisaría
Liam Gallagher ya está en suelo argentino y los fanáticos estallaron en redes sociales. El vocalista de Oasis llegó tras el arribo de Paul Arthurs este lunes y esperan a Noel Gallagher.
Oasis se presentará en River este sábado 15 y domingo 16, después de 15 años desde la última visita, con el condimento especial del regreso de la banda. Como si fuera poco, el telonero será Richard Ashcroft.
Fuentes cercanas a la producción indicaron que Liam se podría hospedar en el Hotel Four Season y Noel en el Palacio Duhau.
El público argentino, que tiene un espacio cómodo en el corazón de los Gallagher, como han revelado en entrevistas, espera con ansias no solo poder encontrarse con Oasis desde su separación en 2009, sino también con Richard Ashcroft.
El ex The Verve es un fanático confeso de Diego Maradona e hincha de Boca. En uno de los recitales con Oasis, le dedicó “Lucky man” al Diez. La última vez que visitó el país fue en el Personal Fest 2016.
