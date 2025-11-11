Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Oasis en River: Liam Gallagher ya está en Argentina y los fans tachan los días para el reencuentro

Oasis en River: Liam Gallagher ya está en Argentina y los fans tachan los días para el reencuentro
11 de Noviembre de 2025 | 21:00

Escuchar esta nota

Liam Gallagher ya está en suelo argentino y los fanáticos estallaron en redes sociales. El vocalista de Oasis llegó tras el arribo de Paul Arthurs este lunes y esperan a Noel Gallagher. 

Oasis se presentará en River este sábado 15 y domingo 16, después de 15 años desde la última visita, con el condimento especial del regreso de la banda. Como si fuera poco, el telonero será Richard Ashcroft. 

Fuentes cercanas a la producción indicaron que Liam se podría hospedar en el Hotel Four Season y Noel en el Palacio Duhau. 

El público argentino, que tiene un espacio cómodo en el corazón de los Gallagher, como han revelado en entrevistas, espera con ansias no solo poder encontrarse con Oasis desde su separación en 2009, sino también con Richard Ashcroft. 

El ex The Verve es un fanático confeso de Diego Maradona e hincha de Boca. En uno de los recitales con Oasis, le dedicó “Lucky man” al Diez. La última vez que visitó el país fue en el Personal Fest 2016.

 

Noticias Relacionadas

Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos

