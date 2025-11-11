Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"

Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
11 de Noviembre de 2025 | 08:35

Escuchar esta nota

Después del tenso encuentro en Bajo Flores donde Independiente se impuso a Deportivo Riestra, el árbitro Fernando Espinoza lanzó una advertencia severa contra aquellos que critican el arbitraje en el fútbol argentino, dirigiendo su ataque más duro al entrenador Ricardo Caruso Lombardi.

El juez explotó ante las cámaras de TyC Sports, desafiando al mediático técnico a "hablar ahora" después de la victoria del Rojo por la anteúltima fecha del campeonato. Espinoza lo llamó "idiota" y lo acusó de intentar "ensuciar el fútbol argentino" con sus comentarios, llegando a afirmar categóricamente que Caruso Lombardi "está fuera del fútbol argentino y se tiene que quedar callado".

El árbitro, quien había estado en el ojo de la tormenta el domingo anterior como encargado del VAR por convalidar un polémico penal en el partido Banfield-Aldosivi, sostuvo que quienes están "adentro" hacen su trabajo de la mejor manera y que a Caruso "hoy se le cerró la boca" frente a tantas "pelotudeces" que se hablan.

Casualmente, horas antes del partido de Banfield, el propio Caruso Lombardi había usado sus redes sociales para anticipar que habría perjuicios, lo que sin duda exacerbó la respuesta de Espinoza. La tensión se mantuvo alta durante el Riestra-Independiente, donde Espinoza decidió no sancionar un penal por mano de un defensor local a minutos del final, decisión que fue ratificada por el VAR, y que antecedió al gol de Santiago Montiel que selló el 1-0.

