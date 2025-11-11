Atención alumnos de sexto grado de La Plata y el país: este miércoles serán las pruebas Aprender

Este miércoles 12 de noviembre, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección de Evaluación e Información Educativa, aplicará la prueba nacional Aprender a los estudiantes de sexto grado de la educación primaria de todo el país.

Se evaluarán las áreas de Lengua y Matemática de manera censal. Participarán de la evaluación 20.298 escuelas y 752.936 estudiantes, tanto de los sectores de gestión estatal y privada, como de ámbitos rurales y urbanos.

Además, se aplicarán cuestionarios complementarios de contexto a estudiantes, docentes y equipos directivos para indagar sobre otros aspectos de la vida escolar, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.