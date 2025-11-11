Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

La Ciudad

Atención alumnos de sexto grado de La Plata y el país: este miércoles serán las pruebas Aprender

Atención alumnos de sexto grado de La Plata y el país: este miércoles serán las pruebas Aprender
11 de Noviembre de 2025 | 10:03

Escuchar esta nota

Este miércoles 12 de noviembre, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección de Evaluación e Información Educativa, aplicará la prueba nacional Aprender a los estudiantes de sexto grado de la educación primaria de todo el país.

Se evaluarán las áreas de Lengua y Matemática de manera censal. Participarán de la evaluación 20.298 escuelas y 752.936 estudiantes, tanto de los sectores de gestión estatal y privada, como de ámbitos rurales y urbanos.

Además, se aplicarán cuestionarios complementarios de contexto a estudiantes, docentes y equipos directivos para indagar sobre otros aspectos de la vida escolar, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

VIDEO. Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Eduardo Domínguez y un ciclo cumplido en Estudiantes

Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia ante Vélez

¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?

VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión

Todo Estudiantes, expectante: Eduardo Domínguez en jaque y con futuro incierto

Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos

La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Últimas noticias de La Ciudad

Advierten por bache "destructor de autos" en 20 entre 68 y 69

La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo

Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles

¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?
Espectáculos
Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
Policiales
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
VIDEO.- "Voy a decir mi verdad", lanzó Makintach al llegar a La Plata: declaran Dalma y Gianinna
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Información General
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?
El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Murió el polémico pionero del ADN James Watson
Deportes
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión
Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año
“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla