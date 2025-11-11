Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años

Claudio Villarruel, ex gerente de programación del canal de las pelotas, explicó el motivo detrás de la polémica desvinculación del conductor

Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años
11 de Noviembre de 2025 | 10:11

Escuchar esta nota

A casi más de 20 años, el ex gerente de programación de Telefe, Claudio Villarruel explicó el motivo detrás de la polémica desvinculación de Marcelo Tinelli con el canal que lo lanzó al estrellato. 

En diálogo con Alejandro Castelo para el ciclo de streaming “Ya fue todo” (Jotax Digital), el empresario explicó que la salida de Tinelli a fines de 2004, fue a razón de una decisión de programación y un desacuerdo sobre la continuidad de una ficción producida por Ideas del Sur, del que entonces era parte el conductor. “Para mí fue horrible, yo la pasé para el orto, porque esto fue 2004. Él me propuso ‘Los Roland’ que me encantó", recordó. 

Según Villarruel, el enojo de Tinelli y su posterior salida del canal comienza cuando él le da la negativa a la idea de hacer una segunda temporada de Los Roldán: “La rompió y cuando viene el final del año, termina los Roldán. ‘El año que viene quiero hacer los Roldán 2’ (dijo Tinelli). ‘Ya se casó Liza, ya se casó Goyti, no hay más Roldán, los éxitos no se repiten cuando terminan’. Se re enojó”, rememoró la conversación que tuvo en aquel entonces.

Si bien no quiso continuar la tira, recordó haberle dado el visto bueno a cualquier otro proyecto: “Traemos otro proyecto, lo que quieras si quieres, pero esto no va a segundo año”, habrían sido sus palabras para con el conductor.

El ex programador defendió su decisión de no continuar con Los Roldán porque, según él, una segunda parte iba a estar condenada al fracaso. De hecho, meses después se retransmitió en Canal 9 y obtuvo nada más que 6 puntos de rating, número bajo para aquel entonces. 

