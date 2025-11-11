Milei "es un personaje que nunca tuvimos" pero "algo debe de hacer bien porque en todos lados es aplaudido"

"Voy a decir mi verdad", lanzó Makintach al llegar a La Plata: declaran Dalma y Gianinna
En una entrevista concedida tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, Jaime Durán Barba ofreció un análisis detallado sobre la figura de Javier Milei. Su lectura combina elogios, advertencias y matices, describiendo al presidente argentino como un fenómeno inédito en la región.
Durán Barba abrió su diagnóstico con una frase contundente: "Es un personaje que a nivel mundial nunca tuvimos en América Latina". Lo acompañó con imágenes potentes: Milei como una especie de figura de rock-star, que es "recibido con aplausos en todos lados" y "gana las elecciones contundentemente".
Esta caracterización apunta a que, para Durán Barba, el fenómeno Milei trasciende la política tradicional: no sólo un candidato o dirigente, sino una marca, una emoción colectiva, un estilo de gobierno distinto.
El consultor reconoció virtudes en la estrategia de comunicación de Milei: "Yo creo que Milei, el auténtico Milei que estuvo en la última fase de la campaña electoral, comunicó muy bien, fue un gran candidato, porque él era el candidato de la práctica". También subrayó que Milei posee "unas ideas interesantes" y que "hace también campañas muy buenas".
Sin embargo, Durán Barba no dice que esté de acuerdo con todas sus ideas: "¿Significa eso que estoy de acuerdo con las ideas de Milei? No con todas. Con algunas sí, con otras no".
Así, mientras valora su capacidad de seducción política, dejó en claro que no adopta su programa completo.
Otro eje de su reflexión se vincula a la forma de gobernar: Durán Barba destacó un cambio reciente en la actitud del Gobierno. Mencionó que Milei adoptó "una actitud más abierta de diálogo, que es lo que se necesita, porque yo soy enemigo de las actitudes muy dogmáticas y muy sectarias. Eso solo lleva a problemas".
Este pasaje pone en relieve una crítica implícita a estilos políticos rígidos, y alaba que el mandatario explore una dinámica más abierta tras la victoria electoral.
Durán Barba también dirige su análisis al entorno político, sobre todo al rol del Pro. Señaló que el acercamiento que ese partido tuvo ante Milei "fue imprudente. Se acercaron tanto que quedaron absorbidos".
Añadió que la lógica para un partido aliado debe ser distinta: "Son distintos, debieron desarrollar su apoyo al Gobierno, pero siendo un apoyo crítico y conservando alguna personalidad". Para Durán Barba, casi se produjo un “efecto desplazamiento”: si un partido apoya incondicionalmente, el elector puede preguntarse "¿para qué voto por ellos? Voto por Milei".
Durán Barba consideró que Milei no solo ganó electoralmente, sino que activó -o al menos empezó a activar- un nuevo tipo de relación entre ciudadanos y política, basada en comunicación ágil, indentidad fuerte y un estilo disruptivo.
Pero advirtió que ese estilo implica riesgos: sin corresponsabilidad institucional, sin voz propia de los aliados, existe el peligro de que el gobierno se vuelva excesivamente personalista o dependiente de singularidades.
