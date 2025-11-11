Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Información General

Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental

Se trata de una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Destacan el rápido control en Argentina

Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
11 de Noviembre de 2025 | 08:43

Escuchar esta nota

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció la preocupante noticia de que la región americana ha perdido su certificación como zona libre de sarampión. Este revés se debe a que Canadá, uno de los 35 países y territorios, no logró detener la circulación de la misma cepa viral en el lapso de un año.

Ante este escenario de riesgo, las autoridades de la OPS hicieron un llamado urgente a todos los países: es indispensable incrementar la cobertura de vacunación con la segunda dosis al 95% del calendario, además de "redoblar los esfuerzos" para la detección temprana de casos sospechosos y garantizar una respuesta sanitaria inmediata ante cualquier brote.

Jarbas Barbosa, director de la OPS, expresó su profunda inquietud: "Nos inquieta la situación porque en la región estamos recibiendo casos importados todas las semanas", señaló durante una conferencia de prensa. Explicó que, si bien Canadá es el país que perdió el estatus por no interrumpir la transmisión de una cepa del virus en curso desde octubre pasado en New Brunswick y extendida a varias provincias, al sucederle a un país, la certificación se pierde para toda la región. Sin embargo, enfatizó que los países que individualmente mantenían su certificación, como Argentina, la siguen conservando.

En el caso de Argentina, el país logró controlar rápidamente un brote que se originó a partir de dos menores de una familia rusa que habían contraído la infección en el exterior, evitando así perder su estatus. Canadá, en cambio, ha reportado ya más de 5000 casos confirmados en lo que va del año.

Los especialistas de la OPS hicieron hincapié en la necesidad de que los gobiernos mantengan un firme "compromiso político" para sostener la preparación ante la enfermedad. Sealey-Thomas y Daniel Salas, este último gerente del Programa Especial de Inmunización Integral, coincidieron en que la clave es la tríada: buena cobertura vacunal, excelente vigilancia epidemiológica y una respuesta sanitaria veloz.

Salas advirtió sobre la velocidad de acción requerida: "No hace falta tener la confirmación por laboratorio para actuar. Si se espera el positivo para hacerlo, estamos llegando tarde". Explicó que, ante el sarampión, se debe actuar en base a la sospecha, buscando y rastreando contactos para la investigación en no más de 72 horas, ya que una persona infectada puede transmitir el virus hasta cuatro días antes de que aparezca el sarpullido.

LE PUEDE INTERESAR

El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren

LE PUEDE INTERESAR

Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?

Aunque la cobertura regional con las dos dosis de la vacuna (triple o doble viral) subió al 79%, recuperándose de años anteriores, los funcionarios aclararon que este promedio "no evitará los brotes", dada la alta circulación global del virus y el constante riesgo de reintroducción a través de viajeros.

La situación argentina fue destacada en la reunión regional en México, donde Ángela Gentile, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de la Eliminación del Sarampión nacional, presentó el exitoso control del último brote en el AMBA. Gentile precisó que, desde la primera semana de junio, no se registraron nuevos casos en el país.

En diálogo posterior, Gentile reforzó la importancia de la prevención: "Los indicadores de vigilancia son buenos y se alcanzan los objetivos", pero reconoció que deben mejorar la cobertura de vacunación. Recordó, al igual que la OPS, que la pérdida de un país implica la pérdida regional, pero Argentina "logró controlar el último brote a partir de casos importados", principalmente de lugares como Rusia, Inglaterra o el sudeste asiático. Además, anticipó que a partir de 2026, el país cambiará el esquema, administrando la segunda dosis de la vacuna triple viral a los 18 meses.

Según los datos presentados en México, hasta principios de este mes, diez países de la OPS habían confirmado 12.593 casos desde enero, con el 95% concentrado en Canadá, México y Estados Unidos. La comisión asesora reportó 28 muertes y señaló que las infecciones se dan "principalmente" en comunidades con baja cobertura (el 89% de los casos son personas no vacunadas o que desconocen su estado), sobre todo en menores de uno a cuatro años.

Finalmente, el director de la OPS concluyó con una reflexión sobre la letalidad del sarampión: "El virus del sarampión es quizás el de mayor fuerza que conozca la humanidad". Subrayó que "garantizar la vacunación homogénea y sostenida hacia el interior del país por encima del 95% es lo que nos mantendrá seguros" y afirmó que, como región, se puede volver a alcanzar la certificación con el compromiso de todos.

El sarampión se destaca como una de las enfermedades más contagiosas, propagándose a través de las microgotas respiratorias que permanecen infecciosas en el ambiente y superficies por horas. El contagio se produce desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido característico en la piel.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Eduardo Domínguez y un ciclo cumplido en Estudiantes

Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia ante Vélez

VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión

Todo Estudiantes, expectante: Eduardo Domínguez en jaque y con futuro incierto

¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?

Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos

La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Últimas noticias de Información General

El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren

Rige este martes un paro de micros en zonas del  AMBA: ¿afecta a La Plata?

El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación

Murió el polémico pionero del ADN James Watson
Policiales
"Voy a decir mi verdad", lanzó Makintach al llegar a La Plata: declaran Dalma y Gianinna
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
La Ciudad
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?
Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables
VIDEO. Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”
Deportes
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
VIDEO. Gimnasia le ganó a Vélez y pasó del desahogo a la ilusión
Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año
“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”
Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla