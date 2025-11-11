Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Gobierno modifica la Ley de Ministerios y Adorni y Bullrich suman más poder

El jefe de Gabinete absorbe las funciones de lo que era la secretaría de Comunicación y también en materia de turismo, ambiente y deportes

El Gobierno modifica la Ley de Ministerios y Adorni y Bullrich suman más poder
11 de Noviembre de 2025 | 09:37

El Gobierno nacional oficializó hoy, a través del Decreto 793/2025, publicado en el Boletín Oficial, una serie de modificaciones a la Ley de Ministerios que incluyen la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, cuyas competencias pasarán a la Jefatura de Gabinete.

Según la norma, la Jefatura de Gabinete asumirá además nuevas funciones en materia de turismo, ambiente y deportes, funciones que hasta la fecha se hallaban bajo la órbita del ministerio del Interior.

El decreto establece que será el ministerio de Seguridad el encargado de gestionar las políticas de migración e inmigración, así como el control tutelar de la Dirección Nacional de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas, roles previamente asignados al ministerio del Interior.

Entre los considerandos se argumenta que las modificaciones resultan “impostergables para la gestión de gobierno” y que buscan optimizar y dotar de mayor eficiencia a la administración nacional.

Además, la decisión administrativa establece la transferencia de créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal correspondientes a la Secretaría de Comunicación y Medios a la Jefatura de Gabinete.

El decreto también determina que toda referencia normativa sobre migraciones previamente dirigida al ministerio del Interior deberá entenderse atribuida ahora al Ministerio de Seguridad Nacional, y deroga disposiciones previas que resultan incompatibles con la nueva estructura.

Estas disposiciones entran en vigor con la publicación del decreto y serán remitidas a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento conforme la ley vigente.

