Johnny Depp y su opinión de La Plata: "Es muy importante presentar mi película en una ciudad donde la cultura es tan importante"

"Es muy importante...": la frase de Johnny Depp que resalta a La Plata de cara a la presentación de su película
El reconocido actor y director estadounidense Johnny Depp brindó su primera entrevista tras su llegada al país y destacó a La Plata, de cara a la presentación de su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse", que se estrena este jueves en los cines argentinos. La estrella de Hollywood se mostró entusiasmada por el estreno en la Ciudad y reflexionó sobre su trayectoria artística.
“Es muy importante presentar mi película en una ciudad donde la cultura es tan importante”, expresó Johnny Depp al destacar a La Plata. Sobre el fervor de los fanáticos argentinos, el protagonista de "Piratas del Caribe" sostuvo: “Es realmente impresionante, no sé si alguien se puede acostumbrar a una bienvenida como ésta. Uno se siente bendecido de tener el apoyo, de la demostración de respeto, amor, admiración. La gente me ha mantenido vivo”.
Durante la entrevista en el programa “Cortá por Lozano”, conducido por Verónica Lozano en Telefé, Depp habló sobre su experiencia detrás de cámara en su nuevo film. “Lo mejor de ser director es no estar al frente del set. Es como una especie de revancha”, comentó, y añadió que su paso por decenas de rodajes lo ayudó a aprender “qué cosas no hay que hacer” al momento de dirigir.
El intérprete también relató cómo surgió el proyecto de Modigliani: “Un día Al Pacino me llamó por teléfono y me dijo: ‘¿Te acordás de eso de Modigliani que quería hacer yo? Creo que vos debés dirigirlo’. No se le puede decir que no a Al Pacino. Me hizo una oferta que no podía rechazar, y tenía razón”.
Consultado sobre su estilo de trabajo con los actores, Depp explicó: “Soy muy relajado. Creo que lo mejor que uno puede hacer, si tiene la oportunidad de capturar algo, es permitir a los actores que hagan lo que saben hacer, que nos den lo que pueden dar, y ver cómo eso encaja dentro de la historia”.
Antes de despedirse, Depp se refirió a su agenda en Argentina y a la presentación en La Plata. “Espero con felicidad y entusiasmo volver a Buenos Aires para experimentar este lugar y poder ver la película aquí. Es una comunidad donde hay cultura, arte y arquitectura”, señaló.
El actor recibirá este martes la distinción de “Visitante Ilustre” por parte del intendente Julio Alak en La Plata, y brindará una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de Modigliani.
La llegada de Johnny Depp al país, que se concretó ayer, revoluciona a La Plata. Y en esa euforia por la presencia del reconocido actor que será mañana, los platenses se ponen en modo "cholulos".
Por un lado, esta mañana en el Concejo Deliberante se votó la declaración de "Visitante Ilustre" para el intérprete de la saga de "Piratas del Caribe".
Por otro lado se informó que los vecinos platenses podrán acercarse este miércoles, entre las 17 y las 18, para saludar Depp, quien compartirá un momento especial con sus seguidores desde el balcón del Salón Dorado del Palacio Municipal. Luego, saludará al público que se reúna frente al edificio municipal.
Tras ello, Depp ofrecerá una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en una entrevista pública que combinará conversación y proyección cinematográfica.
