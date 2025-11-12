Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa

Tres vagones de una formación del Tren Sarmiento descarrilaron a ayer metros de la estación del barrio porteño de Liniers, dejando al menos 20 heridos, de los cuales diez presentaron politraumatismos y fueron derivados a distintos hospitales. Por el hecho se abrió una causa judicial y realizarán peritajes para determinar los motivos detrás del incidente.

Según informó Trenes Argentinos, a las 15.50 una formación del Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers, en un cambio de vías y, ante el descarrilamiento, logró frenar a tiempo. Fueron tres vagones los que quedaron desplazados a un costado y, de acuerdo a lo que se aclaró, la evacuación de los pasajeros se concretó “de forma ordenada”.

El episodio obligó a desplegar un amplio operativo, del que participaron Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la ciudad de Buenos Aires, 40 ambulancias del SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando, una unidad médica de los brigadistas y Defensa Civil.

Según los reportes policiales y médicos, diez heridos fueron atendidos en el lugar y otros diez fueron trasladados con politraumatismos y heridas de mediana complejidad. Cuatro se derivaron al Hospital Santojanni, dos al Vélez Sarsfield, dos al General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y dos al General de Agudos C. Grierson. Ninguno registraría gravedad.

Del total de heridos, dos son menores de edad que fueron asistidos en el lugar con heridas leves. “Lo importante es que no hay víctimas mortales, eso hay que transmitirle a los familiares”, aclaró en declaraciones periodísticas el titular del SAME, Alberto Crescenti.

No obstante, algunos de los pasajeros describieron el temor que sintieron al momento del impacto. “Fue un hecho terrorífico, las formaciones se salieron de forma brutal. Lo que se vivió y vi yo fue ese pánico que se vive cuando pasa una cosa así. Sentí como si hubiese sido un sismo. Tengo grabado el grito de mujeres y chicos, y corrí hacia delante de la desesperación”, relató un trabajador que viajaba a bordo del tren y habló del milagro de que la situación no haya pasado a mayores: “Creo que tengo un Dios aparte, al igual que todas las personas que estábamos allí”.

Tras el descalce, ocurrido en la intersección de Timoteo Gordillo y Rivadavia, el servicio estuvo interrumpido por dos horas entre Castelar y Moreno, sin llegar a Once, aquella terminal en la que hace 13 años una formación de la misma línea chocó provocando la muerte de 52 personas. Una tragedia por la que ayer la Corte Suprema confirmó la condena a prisión contra Julio de Vido (ver aparte).