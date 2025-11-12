Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Comienza en la Cámara baja la discusión del Presupuesto provincial
J. Macri pide incluir en el Presupuesto nacional la deuda por coparticipación
Sindicalismo fragmentado frente al debate de los cambios laborales
Diego Santilli asumió en Interior con la meta de impulsar las reformas
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Proyectos solidarios recibirán la ayuda de una función teatral
Vecinos advierten por un “enorme” bache en la calle de 20 entre 68 y 69
Queja en La Loma por cloacas colapsadas y falta de respuesta oficial
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tres vagones de una formación del Tren Sarmiento descarrilaron a ayer metros de la estación del barrio porteño de Liniers, dejando al menos 20 heridos, de los cuales diez presentaron politraumatismos y fueron derivados a distintos hospitales. Por el hecho se abrió una causa judicial y realizarán peritajes para determinar los motivos detrás del incidente.
Según informó Trenes Argentinos, a las 15.50 una formación del Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers, en un cambio de vías y, ante el descarrilamiento, logró frenar a tiempo. Fueron tres vagones los que quedaron desplazados a un costado y, de acuerdo a lo que se aclaró, la evacuación de los pasajeros se concretó “de forma ordenada”.
El episodio obligó a desplegar un amplio operativo, del que participaron Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la ciudad de Buenos Aires, 40 ambulancias del SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando, una unidad médica de los brigadistas y Defensa Civil.
Según los reportes policiales y médicos, diez heridos fueron atendidos en el lugar y otros diez fueron trasladados con politraumatismos y heridas de mediana complejidad. Cuatro se derivaron al Hospital Santojanni, dos al Vélez Sarsfield, dos al General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y dos al General de Agudos C. Grierson. Ninguno registraría gravedad.
Del total de heridos, dos son menores de edad que fueron asistidos en el lugar con heridas leves. “Lo importante es que no hay víctimas mortales, eso hay que transmitirle a los familiares”, aclaró en declaraciones periodísticas el titular del SAME, Alberto Crescenti.
No obstante, algunos de los pasajeros describieron el temor que sintieron al momento del impacto. “Fue un hecho terrorífico, las formaciones se salieron de forma brutal. Lo que se vivió y vi yo fue ese pánico que se vive cuando pasa una cosa así. Sentí como si hubiese sido un sismo. Tengo grabado el grito de mujeres y chicos, y corrí hacia delante de la desesperación”, relató un trabajador que viajaba a bordo del tren y habló del milagro de que la situación no haya pasado a mayores: “Creo que tengo un Dios aparte, al igual que todas las personas que estábamos allí”.
LE PUEDE INTERESAR
Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos
LE PUEDE INTERESAR
En el Congreso, el PJ atento a los gobernadores
Tras el descalce, ocurrido en la intersección de Timoteo Gordillo y Rivadavia, el servicio estuvo interrumpido por dos horas entre Castelar y Moreno, sin llegar a Once, aquella terminal en la que hace 13 años una formación de la misma línea chocó provocando la muerte de 52 personas. Una tragedia por la que ayer la Corte Suprema confirmó la condena a prisión contra Julio de Vido (ver aparte).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí