Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Deportes |OCTAVOS DE FINAL

La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff

La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff

La reserva, ante Newell´s

12 de Noviembre de 2025 | 03:16
Edición impresa

Esta tarde desde las 16.00, la Reserva mens sana dirigida por Ricardo Kuzemka buscará dar su primer paso en los playoff del Torneo Proyección Clausura 2025 al recibir a Newell’s Old Boys. El partido se disputará en la cancha principal y tendrá el arbitraje de Francisco de la Cruz, acompañado por los asistentes Federico Machuca y Mariela Martino con Rodrigo Maidana como Cuarto árbitro. Además, la transmisión estará a cargo de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol: lpfplay.com.

El conjunto tripero clasificó a la etapa de definiciones tras quedar tercero en la Zona B con un total de 29 puntos gracias a ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas. Enfrente estará Newell’s Old Boys, que finalizó sexto en la Zona A con 25 unidades a partir de siete victorias, cuatro igualdades y cinco caídas.

Gimnasia será local por haber terminado en una mejor colocació que el conjunto rosarino. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la definición se hará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

La probable formación del conjunto albiazul será con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Tiago Azamé; Santino López García, Cayetano Bolzán, Santigo Villarreal; y Jorge de Asís.

El resto de los convocados por Ricardo Kuzemka son Máximo Cabrera, Matías Gauto, Diego Mastrángelo, Benjamín García, Thomas Mielnikzuc, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Luciano Napolitano, Ignacio Zappulla, Brian Croce y Santino Primante.

ECHENIQUE SERÁ EL ÁRBITRO EN VICENTE LÓPEZ

Fernando Echenique fue designado para impartir justicia el lunes próximo en el encuentro entre Platense y Gimnasia, en el cierre de la decimosexta jornada del Torneo Clausura. Los asistentes de echenique serán Lucas Germanota y Marcelo Errante, mientras que el Cuarto árbitros será Julián Beligoy, el hijo del Director Nacional de arbitraje de la AFA. En Ezeiza, estará al frente del VAR Edgardo Zamora, acompañado por Diego Romero.

LE PUEDE INTERESAR

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

“Dar lo mejor para Gimnasia”

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”
Últimas noticias de Deportes

“Dar lo mejor para Gimnasia”

El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Política y Economía
De Vido, condenado: podría volver a la cárcel
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos
En el Congreso, el PJ atento a los gobernadores
Bajó el dólar y el riesgo país quieto en casi 600 pb.
La Ciudad
Elegir en privada: opciones de Jardín y Primaria
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Arranca la triple jornada de paro universitario
Policiales
Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco
Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna
Espectáculos
Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla