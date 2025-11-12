La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Esta tarde desde las 16.00, la Reserva mens sana dirigida por Ricardo Kuzemka buscará dar su primer paso en los playoff del Torneo Proyección Clausura 2025 al recibir a Newell’s Old Boys. El partido se disputará en la cancha principal y tendrá el arbitraje de Francisco de la Cruz, acompañado por los asistentes Federico Machuca y Mariela Martino con Rodrigo Maidana como Cuarto árbitro. Además, la transmisión estará a cargo de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol: lpfplay.com.
El conjunto tripero clasificó a la etapa de definiciones tras quedar tercero en la Zona B con un total de 29 puntos gracias a ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas. Enfrente estará Newell’s Old Boys, que finalizó sexto en la Zona A con 25 unidades a partir de siete victorias, cuatro igualdades y cinco caídas.
Gimnasia será local por haber terminado en una mejor colocació que el conjunto rosarino. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la definición se hará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.
La probable formación del conjunto albiazul será con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Tiago Azamé; Santino López García, Cayetano Bolzán, Santigo Villarreal; y Jorge de Asís.
El resto de los convocados por Ricardo Kuzemka son Máximo Cabrera, Matías Gauto, Diego Mastrángelo, Benjamín García, Thomas Mielnikzuc, Francesco Paradela, Leonel Troncoso, Luciano Napolitano, Ignacio Zappulla, Brian Croce y Santino Primante.
Fernando Echenique fue designado para impartir justicia el lunes próximo en el encuentro entre Platense y Gimnasia, en el cierre de la decimosexta jornada del Torneo Clausura. Los asistentes de echenique serán Lucas Germanota y Marcelo Errante, mientras que el Cuarto árbitros será Julián Beligoy, el hijo del Director Nacional de arbitraje de la AFA. En Ezeiza, estará al frente del VAR Edgardo Zamora, acompañado por Diego Romero.
