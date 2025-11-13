Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Política y Economía

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

14 de Noviembre de 2025 | 02:32
Edición impresa

Escuchar esta nota

El diputado nacional del PRO y exintendente de Pinamar Martín Yeza visitó ayer la redacción de EL DÍA, en el marco de una gira por la presentación de su libro sobre inteligencia artificial aplicado a la política “El quinto poder”, que realizó en la Universidad del Este. Durante una entrevista transmitida por el streaming de este diario, el dirigente evaluó la situación del PRO y su relación con el gobierno de Javier Milei. “Somos coalicionistas, debemos construir para 2031”, dijo.

Sobre el momento que atraviesa el PRO, dijo que el partido está en pleno reordenamiento interno y debe reconstruir identidad para no quedar diluido frente al gobierno libertario. Tras participar del último Consejo Nacional, Yeza afirmó que allí se ratificó el liderazgo de Mauricio Macri y se buscó fijar una referencia política después de un año de “desorientación” tras la salida del poder.

El diputado describió que el “postmacrismo” dejó al partido sin una conducción clara, con dirigentes moviéndose según conveniencias coyunturales y con la irrupción de Milei como factor de reacomodamiento urgente. En ese contexto, reconoció que el PRO sufrió fugas, fracturas y un riesgo de pérdida de perfil propio.

Además de proponer “construir una estructura sólida de poder para 2031”, Yeza aseguró que el PRO acompañó leyes clave para garantizar gobernabilidad, pero advirtió que el apoyo legislativo no implica fusión política. “Una cosa es ayudar a que el Gobierno funcione y otra es perder el perfil”, señaló, aunque destacó que hoy existe un diálogo más ordenado sobre las reformas en debate. Y cerró: “Si al Gobierno le va bien, quizá al PRO le cueste en 2027. Pero no se construye esperando que al otro le vaya mal”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Últimas noticias de Política y Economía

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza

La CGT quiere reunirse con Santilli por la reforma laboral

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla