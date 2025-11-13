Un micro desbarrancó en el sur de Perú y dejó al menos 37 muertos

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Macri juntó a su tropa del PRO y Milei redefine el organigrama tras el recorte de funciones a Santilli
La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Newell's y se metió entre los ocho mejores
Luis Lobo Medina, el polémico juez para la última fecha ante Argentinos: ¿cómo le fue a Estudiantes con él?
Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata
Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
La ley de Presupuesto y el pedido de endeudamiento con estado parlamentario: cuándo se debatirá
Cierra el plazo para suscribirse a EL DIA y ganar premios espectaculares: cómo anotarse al sorteo
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
VIDEO. “Justicia por Agustín”: cortaron la bajada de la autopista por el joven asesinado a balazos en Tolosa
Kinesiólogo condenado en La Plata por abuso sexual a tres pacientes
Escape de gas y fuego en Caballito en la vía pública: “Se propagó en llamas de 12 metros”
Un micro de la línea Oeste fue atacado a piedrazos en las afueras de La Plata: una pasajera se salvó de milagro
Macabro hallazgo en Ensenada: encontraron restos óseos en una calle y buscan develar su origen
Sorpresa en Barrio Aeropuerto por la aparición de una serpiente de más de un metro: qué hacer en estos casos
La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
“El Diablo viste a la moda 2”: se conoció el tráiler de la secuela más esperada
Vecinos de Gonnet y Villa Castells reclamaron por el servicio de ABSA: "Tienen que dar una respuesta"
Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: el emotivo mensaje de despedida
Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
VIDEO. El “Jack Sparrow” platense llegó en moto para recibir a Johnny Depp
Escándalo en EEUU: demócratas publican correos sobre Jeffrey Epstein y dicen que Trump "habría estado horas con una víctima" sexual
Leo Suárez pasó sin pena ni gloria por Estudiantes: hace las valijas y se vuelve a México
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
Positivo impacto ante la cantidad de shows masivos en la Ciudad
Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Un micro cayó por un barranco la madrugada de ayer tras chocar con una camioneta en una ruta del sur de Perú, dejando al menos 37 muertos y 13 heridos. El vehículo de la empresa Llamosas se salió de la vía en una curva y cayó más de 200 metros hasta la orilla del río Ocoña, en la región de Arequipa. El gerente de Salud de la región, Walther Oporto, dijo que suman al momento 37 fallecidos y que uno de ellos murió camino a un hospital El micro había partido de la ciudad de Chala, una zona de intensa actividad minera, y tenía como destino la ciudad de Arequipa.
El accidente ocurrió cerca de la misma zona donde en 2018 hubo otro accidente que dejó 44 muertos. Imágenes de las televisoras locales mostraron a los bomberos y policías rescatando a los pasajeros muy cerca de pequeñas cruces de color negro colocadas en memoria de los fallecidos hace siete años.
En Perú los accidentes mortales son frecuentes. En agosto otro micro volcó en una ruta dejando 10 muertos. En julio otro accidente dejó 18 muertos y 48 heridos en una zona de los Andes. Un estudio de la fiscalía afirma que la imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros. La vigilancia del transporte por ruta en Perú es débil y el auxilio es tan lento y desorganizado que varios heridos mueren cerca de las vías, según expertos que han indicado durante casi dos décadas que la solución es una reforma integral del transporte.
