Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

El Mundo |IBA RUMBO A AREQUIPA

Un micro desbarrancó en el sur de Perú y dejó al menos 37 muertos

Un micro desbarrancó en el sur de Perú y dejó al menos 37 muertos

El vehículo de pasajeros se salió de la ruta en una curva / X

13 de Noviembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

Un micro cayó por un barranco la madrugada de ayer tras chocar con una camioneta en una ruta del sur de Perú, dejando al menos 37 muertos y 13 heridos. El vehículo de la empresa Llamosas se salió de la vía en una curva y cayó más de 200 metros hasta la orilla del río Ocoña, en la región de Arequipa. El gerente de Salud de la región, Walther Oporto, dijo que suman al momento 37 fallecidos y que uno de ellos murió camino a un hospital El micro había partido de la ciudad de Chala, una zona de intensa actividad minera, y tenía como destino la ciudad de Arequipa.

El accidente ocurrió cerca de la misma zona donde en 2018 hubo otro accidente que dejó 44 muertos. Imágenes de las televisoras locales mostraron a los bomberos y policías rescatando a los pasajeros muy cerca de pequeñas cruces de color negro colocadas en memoria de los fallecidos hace siete años.

En Perú los accidentes mortales son frecuentes. En agosto otro micro volcó en una ruta dejando 10 muertos. En julio otro accidente dejó 18 muertos y 48 heridos en una zona de los Andes. Un estudio de la fiscalía afirma que la imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros. La vigilancia del transporte por ruta en Perú es débil y el auxilio es tan lento y desorganizado que varios heridos mueren cerca de las vías, según expertos que han indicado durante casi dos décadas que la solución es una reforma integral del transporte.

 

