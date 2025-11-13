Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

El Mundo |¿QUÉ LE PASA AL JEFE DEL KREMLIN?

Dudas y especulaciones sobre la salud de Putin

Un video reciente lo mostró con una mano hinchada y con las venas salidas, lo que avivó rumores sobre el estado del mandatario

Dudas y especulaciones sobre la salud de Putin

El mandatario ruso Vladimir Putin / AP

13 de Noviembre de 2025 | 01:45
Edición impresa

Durante una reciente aparición pública, el presidente ruso Vladimir Putin fue captado en un video con la mano derecha visiblemente hinchada, con venas prominentes y piel delgada que algunos describen como “arrugada” o “descolorida”.

En la grabación, que se viralizó en redes sociales, el mandatario aparece de pie en un polideportivo en la ciudad de Samara, frente a una aro de básquet, estrechando la mano de una activista de salud pública, y sujetando su mano de forma tensa, con los puños cerrados.

Quienes difundieron el video señalaron que la combinación de hinchazón, venas salientes y postura rígida podría indicar un problema circulatorio o neurológico.

También sumó alarma el registro de sus piernas, que en el mismo momento parecen mostrar leve temblor o debilidad al mantenerse erguido.

Este episodio avivó una larga serie de rumores sobre la salud del jefe del Kremlin. Desde hace años, se le han atribuido posibles diagnósticos como mal de Parkinson, cáncer u otras enfermedades graves.

Por ejemplo, en 2022 se difundió un video donde Putin muerde sus labios, presenta postura inestable y da la impresión de tener movimientos lentos, lo que algunos interpretaron como signos de Parkinson.

LE PUEDE INTERESAR

Un micro desbarrancó en el sur de Perú y dejó al menos 37 muertos

LE PUEDE INTERESAR

Otra jornada de cierres mixtos y expectativa en la bolsa de Nueva York

También se mencionaron marcas oscuras o posibles señales de inyecciones intravenosas en sus manos durante visitas militares al inicio de la guerra en Ucrania, lo que alimentó conjeturas sobre tratamientos de quimioterapia u otras intervenciones médicas.

El portavoz del Kremlin ha desmentido de forma consistente que Putin padezca problemas graves de salud, calificando los rumores de “fabricaciones y fantasías”.

Sin embargo, dada la naturaleza del conflicto con Ucrania y la importancia estratégica de Rusia, cualquier signo de debilidad en el líder ruso genera un gran interés mediático y de inteligencia.

En resumen, no se conoce ningún diagnóstico concreto, pero las dudas sobre la plena salud de Putin no dejan de crecer.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El mandatario ruso Vladimir Putin / AP

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Maratón de vasectomías en la Ciudad: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local

Estadio remodelado y una inversión millonaria

Sangre platense en la Selección

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo

Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
Últimas noticias de El Mundo

Escándalo Epstein: Trump sabía del abuso de chicas

Un micro desbarrancó en el sur de Perú y dejó al menos 37 muertos

Otra jornada de cierres mixtos y expectativa en la bolsa de Nueva York

Un nieto de John Kennedy, candidato a legislador
Deportes
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Estadio remodelado y una inversión millonaria
Francia, Portugal y Noruega podrían sellar la clasificación al Mundial
Información General
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Policiales
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Falleció por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Le clavaron un cuchillo para sacarle la bicicleta
Un kinesiólogo podría ir a la cárcel por prácticas aberrantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla