Dudas y especulaciones sobre la salud de Putin

Durante una reciente aparición pública, el presidente ruso Vladimir Putin fue captado en un video con la mano derecha visiblemente hinchada, con venas prominentes y piel delgada que algunos describen como “arrugada” o “descolorida”.

En la grabación, que se viralizó en redes sociales, el mandatario aparece de pie en un polideportivo en la ciudad de Samara, frente a una aro de básquet, estrechando la mano de una activista de salud pública, y sujetando su mano de forma tensa, con los puños cerrados.

Quienes difundieron el video señalaron que la combinación de hinchazón, venas salientes y postura rígida podría indicar un problema circulatorio o neurológico.

También sumó alarma el registro de sus piernas, que en el mismo momento parecen mostrar leve temblor o debilidad al mantenerse erguido.

Este episodio avivó una larga serie de rumores sobre la salud del jefe del Kremlin. Desde hace años, se le han atribuido posibles diagnósticos como mal de Parkinson, cáncer u otras enfermedades graves.

Por ejemplo, en 2022 se difundió un video donde Putin muerde sus labios, presenta postura inestable y da la impresión de tener movimientos lentos, lo que algunos interpretaron como signos de Parkinson.

También se mencionaron marcas oscuras o posibles señales de inyecciones intravenosas en sus manos durante visitas militares al inicio de la guerra en Ucrania, lo que alimentó conjeturas sobre tratamientos de quimioterapia u otras intervenciones médicas.

El portavoz del Kremlin ha desmentido de forma consistente que Putin padezca problemas graves de salud, calificando los rumores de “fabricaciones y fantasías”.

Sin embargo, dada la naturaleza del conflicto con Ucrania y la importancia estratégica de Rusia, cualquier signo de debilidad en el líder ruso genera un gran interés mediático y de inteligencia.

En resumen, no se conoce ningún diagnóstico concreto, pero las dudas sobre la plena salud de Putin no dejan de crecer.