Cayó el Merval y subió el riesgo país

El Merval cerró ayer en baja, con caída de acciones de hasta 8%, mientras que el riesgo país tuvo una suba que lo llevó arriba de los 600 puntos básicos.

El S&P Merval cerró con una baja de 3,39%, hasta los 2.883.332,80 puntos. Rava señaló que “cayó 3,4% en US$ hasta 1.950 puntos, mientras los inversores se mantienen expectantes a la aparición de nuevos drivers que permitan retornar a máximos”.

El panel líder operó con tendencia negativa, con principales bajas de Aluar (-8,20%), Grupo Supervielle (-6,52%) y Ternium (-6,11%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en rojo. En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,74% y el AL35 perdió 0,25%; mientras que el riesgo país avanzó 2,30% hasta 619 puntos, según la medición de JP Morgan.

El dólar oficial cerró en $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del miércoles.