La bolsa de Nueva York cerró en rojo

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja ayer por las preocupaciones sobre las valoraciones de los gigantes de la inteligencia artificial (IA) que siguen pesando en el mercado, así como las incertidumbres sobre las tasas de la Reserva Federal (Fed, banco central).
El Dow Jones perdió un 1,07%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,21% y el índice ampliado S&P 500 pasó un 0,83%.
“Wall Street adopta una postura prudente ante las preocupaciones relacionadas con los niveles de valorización elevados” de algunas acciones, explicó José Torres, de Interactive Brokers. “Una parte de las pérdidas recientes sobre el mercado se explica por las aprehensiones sobre (...) el campo de la inteligencia artificial”, precisó Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. Los títulos de los gigantes de la tecnología han alcanzado niveles estratosféricos en la Bolsa en los últimos meses, impulsados por las expectativas de que las inversiones masivas en IA despejen el camino hacia un nuevo ciclo de crecimiento.
