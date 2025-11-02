Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Especialistas y sociedades científicas hacen una fuerte advertencia

Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país

Entre el aumento de casos en Brasil, el fuerte movimiento turístico y la restricción de acceso a la vacuna gratuita

Alerta por la fiebre amarilla: crece el temor a una epidemia en el país

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por el Aedes aegypti que puede resultar letal

2 de Noviembre de 2025 | 03:28
Edición impresa

La fiebre amarilla, una enfermedad que parecía controlada en gran parte de América del Sur, volvió a encender las alarmas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por su disparada en la región. Y aunque en Argentina no se reportan casos autóctonos desde 2009, la suba de contagios y muertes en Brasil, en combinación con una fuerte movilidad turística, genera temor.

Frente a ese escenario, especialistas y sociedades científicas nacionales advirtieron que el país podría estar “en riesgo de una epidemia” si no se refuerzan las medidas preventivas, entre ellas la vacunación.

La advertencia se produce justo después de que el Gobierno nacional decidiera eliminar la gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla fuera de las zonas consideradas endémicas, una medida que generó polémica en el ámbito sanitario.

Una infección viral aguda

La fiebre amarilla es una infección viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue y el zika.

Produce fiebre alta, dolor muscular, náuseas, sangrados y, en los casos graves, puede causar insuficiencia hepática y la muerte.

Aunque carece de un tratamiento específico, existe sí una vacuna eficaz, de aplicación única, que ofrece inmunidad de por vida. Está recomendada para todas las personas mayores de 9 meses que vivan o viajen a zonas de riesgo, como parte de las estrategias más efectivas de prevención.

LE PUEDE INTERESAR

Apariciones y desapariciones

LE PUEDE INTERESAR

El dólar post electoral anima, pero se espera por el crédito

Si bien la Argentina lleva más de una década sin casos locales, la OPS calificó el riesgo regional como “alto”.

El movimiento de viajeros, tanto internos como internacionales, aumenta la posibilidad de reintroducir el virus en zonas donde el mosquito está presente.

El desplazamiento de personas

En un comunicado, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), junto a sus pares de Virología (SAV), Medicina (SAM), Pediatría (SAP), Microbiología (AAM) y Vacunología y Epidemiología (SAVE), alertaron sobre posibles desplazamientos de “personas potencialmente virémicas” hacia regiones vulnerables.

Estas personas, si son picadas por mosquitos locales, podrían desencadenar “brotes en áreas urbanas” como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Aedes aegypti está ampliamente distribuido.

Según los datos difundidos, durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 4,1 millones de viajes de turismo interno en el país, y el 34% tuvo como destino provincias del noreste y noroeste. Además, en junio de 2025 hubo casi un millón de viajes internacionales, en su mayoría hacia Brasil, uno de los países con mayor circulación viral.

De ahí que las sociedades científicas consideran que nuestro país “presenta condiciones de riesgo para desarrollar brotes de fiebre amarilla dada la extensión territorial del vector Aedes aegypti hasta la provincia de Río Negro, con la presencia de áreas ecológicamente vulnerables en regiones del NOA y NEA”.

Por eso advirtieron con firmeza que “no propiciar el acceso a una vacuna efectiva para una enfermedad inmunoprevenible de alta letalidad implica un riesgo tanto individual como colectivo que debe ser evitado”.

UNA VACUNA RESTRINGIDA

En agosto pasado el Ministerio de Salud nacional dispuso limitar la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla a los habitantes de Formosa, Misiones y Corrientes y algunos departamentos de Chaco, Jujuy y Salta, lo que obliga a quienes viajan a esas y otras zonas de riesgo a pagar unos $214.000 por acceder a la inmunización.

Como explicaron desde la cartera sanitaria dirigida por Mario Lugones, se trata de una “política de eficientización de los recursos” que apunta a “reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar”, lo que implicaría “un ahorro de US$697.566”.

Ante esa polémica medida, la provincia de Buenos Aires se desmarcó ratificando que “la vacuna sigue siendo gratuita” en hospitales y centros de salud de su jurisdicción.

“Es uno de los tantos ejemplos en donde es muy importante tener un Estado responsable, presente, preventivo y activo. Si por alguna cuestión una persona viaja sin vacunarse, contrae el virus de la fiebre amarilla y lo importa a nuestro país, el daño en salud es muchísimo mayor y sin consecuencias medibles de lo que sería vacunar a esa persona”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud provincial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
Últimas noticias de La Ciudad

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Volvió a descarrilar un tren de cargas y cortó la calle 120 en Tolosa

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

El Halloween platense vistió las calles de terror
Policiales
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Deportes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Espectáculos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla