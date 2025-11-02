Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Intervino el Concejo Deliberante

Se quejó en EL DIA y le dieron estacionamiento

Se quejó en EL DIA y le dieron estacionamiento

Un jubilado de barrio norte batalló tres años con su reclamo / El DIA

2 de Noviembre de 2025 | 03:31
Edición impresa

Un vecino de Barrio Norte pasó más de tres años gestionando la autorización para la reserva de un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad frente a su domicilio. Tras la falta de respuesta de distintos organismos, en marzo de este año compartió su reclamo con EL DIA y a finales de junio el Concejo Deliberante le otorgó finalmente el permiso correspondiente.

“Aleluya, aleluya”, exclamó en una nota que envió a este diario Omar Fernández, con el objetivo de compartir su alegría por el avance de la gestión, una vez que tomó estado público por haber escuchado el reclamo.

Fernández es jubilado, tiene 90 años y reside en la zona de 16 entre 34 y 35. En 2022, solicitó al Municipio un permiso de estacionamiento exclusivo frente al edificio donde reside, porque su esposa de 85 años tiene una discapacidad que requiere facilidades para el transporte.

El problema es que su domicilio no tiene salida para vehículos, lo que le complica movilizarse con la mujer para realizar los tratamientos médicos. Esta situación empeora por el tránsito que provoca un taller mecánico en la cuadra, que incluso obstaculiza la circulación de los peatones.

Después de tres años de reclamos “sin éxito” ante organismos comunales, judiciales y policiales, en junio pasado el Concejo Deliberante dictó la resolución Nº 12.641, otorgando la reserva de estacionamiento exclusivo, según lo establece la normativa vigente.

“Lo más preocupante fue la resolución emanada por el Juzgado Nº 1, que no ‘halló méritos suficientes’ para adoptar una decisión favorable, puesto que no se encontraban reunidos los elementos que permitieran acceder para favorecer a una persona discapacitada y víctima de la inoperancia de todos los agentes mencionados”, recordó Fernández.

En su momento, el vecino también relató la odisea que implicó el paso del expediente por el cuerpo deliberativo, donde permaneció sin tratamiento durante un largo tiempo. “Me dieron a entender que no tenían recursos para pintar el cordón de amarillo, colocar dos columnas con el cartel de prohibido estacionar y una señal con la silla de ruedas para reservar el espacio”, explicó.

 

