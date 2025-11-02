Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Autopista

Ya está vigente el pago vía web en la bajada de Villa Elisa

Ya está vigente el pago vía web en la bajada de Villa Elisa

archivo

2 de Noviembre de 2025 | 03:30
Edición impresa

En la autopista Buenos Aires–La Plata, ya funciona el nuevo sistema de cobro de peaje por lectura de patente en el acceso sin barreras de Villa Elisa, en sentido hacia la Ciudad. De esta manera, los automovilistas que no cuentan con TelePASE deberán abonar a través del portal de cobro de pagopatente.com.ar.

Desde diciembre de 2023, con la instalación del pórtico electrónico que lee el código adherido al parabrisas, únicamente abonaban los vehículos adheridos. Quienes no los tenían podían circular gratis, sin pagar ni generar deuda.

Con el nuevo sistema, el automóvil que pase por el dispositivo quedará registrado a través de su chapa patente, por lo que los conductores deberán ingresar al sitio habilitado por Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa) para realizar el pago on line.

En la plataforma, también se podrán abonar los viajes pendientes en Aubasa, así como visualizar y pagar deudas correspondientes a otras concesionarias.

Desde la empresa se aclaró que “no existe un recargo o multa”, pero se recomienda adherir a TelePASE.

La tarifa se determina según la categoría del vehículo y la franja horaria en la que se realiza el pase, ya sea en hora pico o normal.

El viaje entre Villa Elisa y La Plata para autos cuesta $1.100 y $1.300 (manual) y $1.037,60 y $1.296,99 (TelePASE) en hora normal y pico. Para motos: tarifa manual $600 y $700 en hora normal y pico; con TelePASE, $518,80 y $648,50. Vehículos de 2, 3 y 4 ejes hasta 2,10 metros: $3.200 y $3.900 (manual) y $3.112,78 y $3.890,97 (TelePASE) en hora normal y pico. Vehículos de 3 y 4 ejes de más de 2,10 metros: $4.200 y $5.200 (manual) y $4.150,37 y $5.187,96 (TelePASE).

De 5 y 6 ejes: $5.200 y $6.500 (manual) y $5.187,96 y $6.481,96 (TelePASE).

Más de 6 ejes: $6.300 y $7.800 (manual) y $6.225,55 y $7.781,95 (TelePASE).

 

