Policiales

Ofrecía por internet dos parapentes: eran robados

Ofrecía por internet dos parapentes: eran robados
2 de Noviembre de 2025 | 04:31
Un hombre de 42 años fue detenido en las últimas horas, acusado de ofrecer para la venta en redes sociales a dos parapentes a motor que fueron robados recientemente de una escuela de vuelo que funciona en esa zona del oeste platense.

De acuerdo a lo informado por voceros del caso, el sujeto fue arrestado luego de un operativo encubierto que estuvo a cargo de personal policial del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría decimoquinta y que se realizó en un domicilio de la calle Luis María Drago al 2700, en el partido de La Matanza.

SEÑUELO

Se informó que oficiales de esa seccional fueron hasta el lugar, vestidos de civil, tras pactar con el sospechoso un encuentro con la supuesta finalidad de comprar esos aparatos.

Los investigadores pudieron confirmar que se trataban de los mismos que le habían sustraído el 7 de octubre pasado a un instructor en el predio ubicado en ruta 36 kilómetro 35. En la denuncia, el damnificado detalló que de allí fueron robados “cuatro aparatos y seis parapentes”.

Fuentes del caso precisaron que, en el allanamiento, “se secuestraron dos paramotores, numerados 28080 y 28296, junto a tres bolsas con carpas de parapentes, elementos que luego fueron reconocidos luego por el damnificado.

El ilícito se consumó cuando delincuentes violentaron dos portones y luego accedieron al galpón del establecimiento, causando daños en algunos equipos. El operativo se hizo bajo directivas del fiscal Pablo Iacarino, de la UFI N° 9, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, del Dr. Pablo Reale.

La madre de Cecilia exige perpetua para los Sena

Un incendio consumió tres vivienda y un auto

 

