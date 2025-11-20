Las alternativas que maneja Gallardo por si no se recupera Montiel

Gallardo es optimista de que montiel pueda jugar ante Racing / @river

River espera con optimismo el partido contra Racing, en donde estará en juego el pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Con la plena confianza, pese a que el rendimiento del equipo en los últimos partidos no ha sido de lo mejor, el entrenador Marcelo Gallardo esperará hasta último momento la recuperación de Gonzalo Montiel (esguince de rodilla), al que considera una pieza clave del equipo.

De todos modos, aún sin el alta médica y con Fabricio Bustos desgarrado, el Muñeco analiza diversas alternativas.

Comprometido como referente del actual plantel, Cachete decidió jugar el Superclásico a pesar de no estar al 100% en lo físico. Afortunadamente, la lesión no se agravó, pero descansó ante Vélez y ahora busca recuperarse para poder estar en Avellaneda.

Sin Bustos, si Montiel no juega el clásico, el Muñeco deberá improvisar, como lo hizo en Liniers. Allí, ante la lesión del ex-Independiente en el primer tiempo, fue el pibe Agustín Obregón quien debutó como lateral derecho, aunque habitualmente juegue más como mediocampista que como defensor.

La otra opción que hay es que uno de los marcadores centrales del plantel pueda ocupar el lateral derecho.

En este caso, el que ya lo hizo alguna vez y tiene mayor versatilidad para desplazarse al costado es Sebastián Boselli, aunque el uruguayo perdió terreno tras sus primeros partidos al regresar de Estudiantes.