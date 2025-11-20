Las alternativas que maneja Gallardo por si no se recupera Montiel

Milei reordena el Gobierno y le da a Diego Santill el control del Renaper y Deportes
Milei reordena el Gobierno y le da a Diego Santill el control del Renaper y Deportes
Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell
Habitación del terror: qué encontraron en la casa del acosador de Cris Morena
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Dura respuesta del músico platense Ricky Diotto a María Fernanda Callejón
Wanda Nara apuntó contra su ex secretaria Luli Oliver por la demanda millonaria: la joven prometió confesar intimidades
Hasta el martes no habrá clases en la UNLP y en algunas escuelas de La Plata
¿Se viene un paro de micros en La Plata? La amenaza de choferes por el pago de sueldos y aguinaldo en cuotas
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Qué se sabe del detenido en una cárcel de La Plata que comandaba una organización narco
Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
LLA suma poder en el Congreso y va por la minoría en Diputados
Los números de la suerte del jueves 20 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
El intercambio comercial creció 14,9% y superávit en la balanza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
River espera con optimismo el partido contra Racing, en donde estará en juego el pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura.
Con la plena confianza, pese a que el rendimiento del equipo en los últimos partidos no ha sido de lo mejor, el entrenador Marcelo Gallardo esperará hasta último momento la recuperación de Gonzalo Montiel (esguince de rodilla), al que considera una pieza clave del equipo.
De todos modos, aún sin el alta médica y con Fabricio Bustos desgarrado, el Muñeco analiza diversas alternativas.
Comprometido como referente del actual plantel, Cachete decidió jugar el Superclásico a pesar de no estar al 100% en lo físico. Afortunadamente, la lesión no se agravó, pero descansó ante Vélez y ahora busca recuperarse para poder estar en Avellaneda.
Sin Bustos, si Montiel no juega el clásico, el Muñeco deberá improvisar, como lo hizo en Liniers. Allí, ante la lesión del ex-Independiente en el primer tiempo, fue el pibe Agustín Obregón quien debutó como lateral derecho, aunque habitualmente juegue más como mediocampista que como defensor.
La otra opción que hay es que uno de los marcadores centrales del plantel pueda ocupar el lateral derecho.
LE PUEDE INTERESAR
Curazao y Haití sacaron pasaje para el Mundial 2026
LE PUEDE INTERESAR
Copa Davis: con Tomy Etcheverry se inicia la gran ilusión
En este caso, el que ya lo hizo alguna vez y tiene mayor versatilidad para desplazarse al costado es Sebastián Boselli, aunque el uruguayo perdió terreno tras sus primeros partidos al regresar de Estudiantes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí