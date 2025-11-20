Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |EL JUVENIL OBREGÓN O EL URUGUAYO BOSELLI

Las alternativas que maneja Gallardo por si no se recupera Montiel

Las alternativas que maneja Gallardo por si no se recupera Montiel

Gallardo es optimista de que montiel pueda jugar ante Racing / @river

20 de Noviembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

River espera con optimismo el partido contra Racing, en donde estará en juego el pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Con la plena confianza, pese a que el rendimiento del equipo en los últimos partidos no ha sido de lo mejor, el entrenador Marcelo Gallardo esperará hasta último momento la recuperación de Gonzalo Montiel (esguince de rodilla), al que considera una pieza clave del equipo.

De todos modos, aún sin el alta médica y con Fabricio Bustos desgarrado, el Muñeco analiza diversas alternativas.

Comprometido como referente del actual plantel, Cachete decidió jugar el Superclásico a pesar de no estar al 100% en lo físico. Afortunadamente, la lesión no se agravó, pero descansó ante Vélez y ahora busca recuperarse para poder estar en Avellaneda.

Sin Bustos, si Montiel no juega el clásico, el Muñeco deberá improvisar, como lo hizo en Liniers. Allí, ante la lesión del ex-Independiente en el primer tiempo, fue el pibe Agustín Obregón quien debutó como lateral derecho, aunque habitualmente juegue más como mediocampista que como defensor.

La otra opción que hay es que uno de los marcadores centrales del plantel pueda ocupar el lateral derecho.

LE PUEDE INTERESAR

Curazao y Haití sacaron pasaje para el Mundial 2026

LE PUEDE INTERESAR

Copa Davis: con Tomy Etcheverry se inicia la gran ilusión

En este caso, el que ya lo hizo alguna vez y tiene mayor versatilidad para desplazarse al costado es Sebastián Boselli, aunque el uruguayo perdió terreno tras sus primeros partidos al regresar de Estudiantes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell
Últimas noticias de Deportes

Los 16 equipos que buscarán la gloria

¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Ciudad
Una pérdida de agua que rompe el pavimento en 72 y 138
Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno
¿Se viene un paro de micros en La Plata? La amenaza de choferes por el pago de sueldos y aguinaldo en cuotas
Política y Economía
Kicillof entre el pedido de apoyo y el "poroteo" a contrarreloj para la aprobación del Presupuesto 2026
Milei reordena el Gobierno y le da a Diego Santill el control del Renaper y Deportes
El arresto de Cristina: endurecen el régimen de visitas
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”
Espectáculos
Dura respuesta del músico platense Ricky Diotto a María Fernanda Callejón 
Cinthia Fernández defendió su proyecto de ley y criticó a la abogada platense Elba Marcovecchio: "Caradura, defiende a los deudores" 
Wanda Nara apuntó contra su ex secretaria Luli Oliver por la demanda millonaria: la joven prometió confesar intimidades
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Policiales
Terror para la hija de Mariano Grondona y su familia: fueron asaltadas y maniatadas en su casa
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell
Qué se sabe del detenido en una cárcel de La Plata que comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla