Curazao y Haití sacaron pasaje para el Mundial 2026

Haití y Curazao hicieron historia y se metieron en el Mundial del próximo año, por lo que sólo restan seis lugares para la cita máxima que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Haití tendrá su segunda participación en una Copa del Mundo, ya que solo disputó hasta el momento la edición de Alemania 1974. El pasaje lo sacó luego de conseguir una victoria por 2-0 frente a Nicaragua, combinada con el empate entre Honduras y Costa Rica, en una campaña marcada por el esfuerzo de un plantel que ni siquiera puede jugar como local en su propio país por razones de seguridad.
La clasificación de Haití al Mundial 2026 llega en un contexto completamente distinto al de su época dorada en los años 70, cuando fue campeón de la Concacaf en 1973, logró su primer boleto mundialista y compitió con figuras como Sanon bajo la conducción de Antoine Tassy.
El presente haitiano también tiene particularidades únicas: su entrenador, Sébastien Migné, dirige sin haber pisado Haití, gestionando entrenamientos, tácticas y convocatorias a distancia. A la vez, gran parte del plantel pertenece a la diáspora en Francia y otros países de Europa, una combinación que permitió moldear un equipo competitivo pese a la inestabilidad institucional y las limitaciones logísticas.
Por su parte, Curazao tendrá su primera participación en un Mundial. Empató sin goles ante Jamaica como visitante y selló su pasaje a la máxima cita, ya que se aseguró el primer puesto del grupo. Sin dudas, una hazaña histórica para la isla, que no estaba en los planes de nadie. De esta forma, obtuvo uno de los boletos de la Concacaf junto a Panamá y Haití. Por su parte, Jamaica y Surinam irán al repechaje.
Desde las 9 en Zurich, la FIFA sorteará el repechaje para el Mundial, que juntará a las selecciones de todo el mundo salvo Europa, donde Bolivia será el único representante de Sudamérica en esta instancia. Las fechas previstas para disputarse serán del 23 al 31 de marzo del 2026.
