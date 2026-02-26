Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |Drama en la prisión chavista

El gendarme argentino Nahuel Gallo no come y su vida corre peligro

Confirman desde El Rodeo 1 que continúa en huelga de hambre y su situación es cada vez más crítica

El gendarme argentino Nahuel Gallo no come y su vida corre peligro

El gendarme argentino Nahuel gallo / web

26 de Febrero de 2026 | 00:48
Edición impresa

El argentino Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel venezolana de El Rodeo 1 y, según denunciaron otros presos políticos, no ha probado alimentos mientras crece la tensión y la incertidumbre sobre su estado de salud. El reclamo es claro: libertad, derechos básicos y asistencia médica. Pero el silencio oficial agrava el drama.

La confirmación llegó de la manera más cruda. En un video grabado desde las afueras del penal, familiares de detenidos gritan desesperados hacia el interior del centro de reclusión. Del otro lado, la respuesta es contundente: “No ha comido, el argentino sigue en huelga”.

La escena ocurrió durante una vigilia nocturna organizada por los familiares, luego de que circulara la versión de una supuesta liberación de presos políticos que finalmente nunca se concretó. La expectativa se transformó en angustia.

El material fue difundido por Elisa Trotta, ex embajadora venezolana en Argentina, quien responsabilizó directamente a la presidenta interina Delcy Rodríguez por lo que pueda ocurrirle al gendarme.

Más de 200 presos sin comer

El llamado Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales informó que al menos 213 presos políticos están en huelga de hambre.

De ellos: 81 sólo ingieren agua para evitar la deshidratación y 132 no consumen alimentos ni líquidos.

LE PUEDE INTERESAR

Cuba abrió fuego y mató a cuatro estadounidenses que iban en una lancha

LE PUEDE INTERESAR

La enorme falta de cálculo de Maduro

Entre este último grupo —según denunció su pareja María Alexandra— se encuentra Nahuel Gallo, lo que lo coloca en una situación de riesgo extremo.

La familia exige asistencia consular inmediata y la intervención de la Cruz Roja Internacional.

Yalitza García, suegra y abogada del argentino, reveló un dato que agrava el escándalo: Nahuel no figura en ningún sistema judicial.

“El lunes intentamos introducir el documento para aplicar la Ley de Amnistía y fue rechazado porque Nahuel no registra en los sistemas. No tiene causa penal abierta. Entonces manifesté que esto es un secuestro”, denunció.

La paradoja es brutal: Gallo no puede ser beneficiado por la amnistía porque oficialmente no existe una causa en su contra.

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia. Había cruzado por tierra para reencontrarse con su pareja y su hijo.

Desde entonces permanece incomunicado.

Mientras tanto, otros extranjeros detenidos en El Rodeo 1 —colombianos, un francés, un haitiano, un cubano y el propio argentino— reclaman la intervención de sus consulados. Algunos países aún mantienen canales diplomáticos activos con Caracas.

Según su entorno, la detención podría estar vinculada al conflicto diplomático entre Argentina y Venezuela.

“Me duele que el Gobierno le esté haciendo esto a Nahuel. Es el gobierno, no Venezuela”, expresó García en declaraciones radiales, marcando la dimensión política del caso.

Cada día sin alimentos aumenta el riesgo. Cada hora de incomunicación profundiza la incertidumbre. Desde el interior de El Rodeo 1 el mensaje fue claro: “El argentino sigue en huelga”. Y mientras el mundo observa, la pregunta se vuelve urgente: ¿cuánto más podrá resistir?

 

