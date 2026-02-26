El gendarme argentino Nahuel Gallo no come y su vida corre peligro

Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Confirman desde El Rodeo 1 que continúa en huelga de hambre y su situación es cada vez más crítica
El argentino Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre en la cárcel venezolana de El Rodeo 1 y, según denunciaron otros presos políticos, no ha probado alimentos mientras crece la tensión y la incertidumbre sobre su estado de salud. El reclamo es claro: libertad, derechos básicos y asistencia médica. Pero el silencio oficial agrava el drama.
La confirmación llegó de la manera más cruda. En un video grabado desde las afueras del penal, familiares de detenidos gritan desesperados hacia el interior del centro de reclusión. Del otro lado, la respuesta es contundente: “No ha comido, el argentino sigue en huelga”.
La escena ocurrió durante una vigilia nocturna organizada por los familiares, luego de que circulara la versión de una supuesta liberación de presos políticos que finalmente nunca se concretó. La expectativa se transformó en angustia.
El material fue difundido por Elisa Trotta, ex embajadora venezolana en Argentina, quien responsabilizó directamente a la presidenta interina Delcy Rodríguez por lo que pueda ocurrirle al gendarme.
El llamado Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales informó que al menos 213 presos políticos están en huelga de hambre.
De ellos: 81 sólo ingieren agua para evitar la deshidratación y 132 no consumen alimentos ni líquidos.
Entre este último grupo —según denunció su pareja María Alexandra— se encuentra Nahuel Gallo, lo que lo coloca en una situación de riesgo extremo.
La familia exige asistencia consular inmediata y la intervención de la Cruz Roja Internacional.
Yalitza García, suegra y abogada del argentino, reveló un dato que agrava el escándalo: Nahuel no figura en ningún sistema judicial.
“El lunes intentamos introducir el documento para aplicar la Ley de Amnistía y fue rechazado porque Nahuel no registra en los sistemas. No tiene causa penal abierta. Entonces manifesté que esto es un secuestro”, denunció.
La paradoja es brutal: Gallo no puede ser beneficiado por la amnistía porque oficialmente no existe una causa en su contra.
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Venezuela y Colombia. Había cruzado por tierra para reencontrarse con su pareja y su hijo.
Desde entonces permanece incomunicado.
Mientras tanto, otros extranjeros detenidos en El Rodeo 1 —colombianos, un francés, un haitiano, un cubano y el propio argentino— reclaman la intervención de sus consulados. Algunos países aún mantienen canales diplomáticos activos con Caracas.
Según su entorno, la detención podría estar vinculada al conflicto diplomático entre Argentina y Venezuela.
“Me duele que el Gobierno le esté haciendo esto a Nahuel. Es el gobierno, no Venezuela”, expresó García en declaraciones radiales, marcando la dimensión política del caso.
Cada día sin alimentos aumenta el riesgo. Cada hora de incomunicación profundiza la incertidumbre. Desde el interior de El Rodeo 1 el mensaje fue claro: “El argentino sigue en huelga”. Y mientras el mundo observa, la pregunta se vuelve urgente: ¿cuánto más podrá resistir?
