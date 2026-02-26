Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Por el ingreso a sus aguas. Máxima tensión

Cuba abrió fuego y mató a cuatro estadounidenses que iban en una lancha

Cuba abrió fuego y mató a cuatro estadounidenses que iban en una lancha

Un barco guardacostas cubano en acción / web

26 de Febrero de 2026 | 00:47
Edición impresa

La mañana explotó en tiros frente a las costas de Villa Clara.

Una lancha rápida con matrícula de Florida —FL7726SH— fue detectada dentro de aguas cubanas, a la altura de cayo Falcones. Una patrulla con cinco guardafronteras se acercó para identificarla.

Lo que siguió fue un intercambio armado.

Según el Ministerio del Interior, desde la embarcación “infractora” se abrió fuego contra los efectivos cubanos. La respuesta no tardó. En cuestión de minutos, cuatro ocupantes de la lancha estadounidense quedaron abatidos.

Seis más resultaron heridos. También cayó lesionado el comandante del buque cubano.

Cuatro muertos y un silencio incómodo

La información oficial no precisó identidades ni nacionalidades. Tampoco las motivaciones del grupo que navegaba en la lancha.

El parte habla de “agresores abatidos” y de heridos “evacuados con asistencia médica”. Pero más allá del lenguaje diplomático, el saldo es brutal: cuatro muertos en aguas calientes del Caribe.

Las autoridades aseguran que continúan las investigaciones para esclarecer “totalmente” lo ocurrido.

Un mar cada vez más explosivo

No es un hecho aislado. En los últimos años se multiplicaron los incidentes con lanchas rápidas provenientes de Estados Unidos. Algunas vinculadas —según La Habana— al tráfico de migrantes; otras, directamente a enfrentamientos armados.

En 2022 ya hubo choques y disparos cerca de Villa Clara y Bahía Honda. En uno de esos episodios murieron tripulantes tras el hundimiento de una embarcación. La diferencia esta vez es el contexto.

El tiroteo ocurre en medio de una escalada diplomática feroz.

Estados Unidos endureció la presión sobre Cuba con restricciones energéticas, mientras la isla atraviesa apagones prolongados, transporte colapsado y una crisis económica que golpea cada rincón.

Washington sostiene que Cuba representa una “amenaza excepcional” para su seguridad nacional. La Habana responde reafirmando que defenderá sus aguas “como pilar fundamental de su soberanía”.

El Caribe vuelve a ser tablero de poder.

Y esta vez, el saldo ya es de cuatro muertos.

 

